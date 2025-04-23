الجمعة.. صلاة مرافقة لراحة نفس البابا فرنسيس في حاريصا

وزع للاعلام ما يلي: "ينظم في صلاة المرافقة لراحة نفس الحبر الأعظم ، في حضور في لبنان ، وذلك يوم الجمعة الواقع فيه ٢٥ نيسان 2025، عند الساعة السادسة والنصف مساءً، في باحة سيدة لبنان – ".

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ودعا الى "اعتبار هذه الدعوة عامة، وإرسالها الى كلّ الابرشيات والرعايا والرهبانيات، وأيضاً الى لجان المجلس والهيئات التابعة له، والتمنّي على المكرّسين والمكرسات، والمؤمنين والمؤمنات، والشبيبة كافة الملتزمة بتلك ، الحضور والمشاركة بهذه ".

وطلب من "جميع المؤمنين إضاءة الشموع على شرفات منازلهم في هذه الليلة، تعبيرًا عن المشاركة في ".