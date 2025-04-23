Advertisement

لبنان

حتّى "اليونيفيل" لم تسلم منه.. توقيف مطلوب نفذ عشرات السرقات في هذه المناطق

Lebanon 24
23-04-2025 | 05:47
A-
A+
Doc-P-1350890-638810096270388393.jpg
Doc-P-1350890-638810096270388393.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عملياّت سرقة من داخل سيّارات في مختلف المناطق اللّبنانية، من قِبَل مجهول يقوم بكسر زجاجها وسرقة ما توفر بداخلها من مقتنيات (حقائب أجهزة الكترونية وغيرها)، وأبرزها سرقة مسدّس من داخل سيّارة عائدة لقوّات الأمم المتّحدة في بعبدا بتاريخ 9-4-2025.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد منفّذ هذه العمليّات وتوقيفه.

 ونتيجةً للاستقصاءات والتّحريات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، ويُدعى:

أ. ر. (مواليد عام 1971، لبناني)
وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، مخدّرات ونشل.

 اعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجوده ومراقبته، تمهيداً لتوقيفه.

بتاريخ 15-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بعمليّة نوعيّة في محلّة الرّويس، على متن درّاجة آليّة نوع “سويت” لون رمادي، تم ضبطها. بتفتيشه والدّراجة ومنزله، تم ضبط جهاز حاسوب محمول، حقائب نسائيّة فارغة ومبلغ مالي.

 بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عشرات عمليّات السّرقة من داخل السّيّارات في العديد من المناطق، منها: بعبدا، الحدت، الرّملة البيضاء، الرّوشة، جعيتا وصيدا. كما أقرّ بسرقة جهاز الحاسوب -المضبوط معه- من داخل سيّارة في الحدت، إضافةً إلى تنفيذه عمليّة سرقة مسدّس حربي من داخل آليّة عائدة لقوات اليونيفيل في بعبدا.

تم ضبط المسدّس وتسليم المسروقات لأصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
 
مواضيع ذات صلة
الجيش يداهم منازل مطلوبين في هذه المناطق ويوقف 4 أشخاص
lebanon 24
23/04/2025 19:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مطلوبين بجرائم سلب وسرقة وإطلاق نار
lebanon 24
23/04/2025 19:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عشرات المداهمات في "المنطقة العازلة" بسوريا ومصادرة صواريخ ومتفجرات وألغام
lebanon 24
23/04/2025 19:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: عمليات دهم وتوقيف مطلوبين في مناطق مختلفة
lebanon 24
23/04/2025 19:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2025-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:24 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2025-04-23
12:38 | 2025-04-23
12:08 | 2025-04-23
12:00 | 2025-04-23
11:48 | 2025-04-23
11:44 | 2025-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24