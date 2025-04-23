تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس التواب.. إليكم ما سيشهده شارع المصارف غداً

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صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ العامّة مـا يلــي:السّاعة 11:00 من يوم الخميس 24-4-2025، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة تشريعية لدراسة القوانين والمشاريع المُدرَجَة على جدول أعمال المجلس.لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر ، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة ومنعاً للازدحام.