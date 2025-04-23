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لبنان

تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس التواب.. إليكم ما سيشهده شارع المصارف غداً

Lebanon 24
23-04-2025 | 10:42
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صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة مـا يلــي:
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السّاعة 11:00 من يوم الخميس 24-4-2025، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة تشريعية لدراسة القوانين والمشاريع المُدرَجَة على جدول أعمال المجلس.

 لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.
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