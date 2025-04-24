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لبنان

"التيار" عرض مقايضة على بري

Lebanon 24
24-04-2025 | 22:51
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ذكرت "الأخبار" أن وفداً من نواب التيار الوطني الحرّ زار الرئيس نبيه بري قبل الجلسة التي عُقدت أمس في مجلس النواب ونوقشت خلالها القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية. وسعى وفد التيار لإبرام تفاهم مع بري بشأن بلدية بيروت، مطالباً بتكريس المناصفة في القانون مقابل تفاهمات بين الطرفين في الانتخابات البلدية في عدة مناطق، إلا أن بري رفض، مؤكّداً أنْ لا تأجيل للانتخابات، ولن يعقد تفاهمات جانبية، وما يُتفق عليه في الجلسة سيسير به.
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يشار إلى أن التيار لا يمانع حصول تحالفات في الانتخابات النيابية مع حركة أمل في بعض الدوائر، مثل بيروت الثانية وجزين والبقاع الغربي.
 
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