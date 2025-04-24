"المستقبل" يخوض "معركة" 80 مختاراً في بيروت

كتب علي ضاحي في " الديار": لا يعني إعلان "إمتناع" " الازرق" عن خوض الانتخابات البلدية في ، ان تياره اصبح خارج اللعبة تماماً، حيث يكشف احد "الطباخين" الانتخابيين من سنّة بيروت البارزين والمقرب من انه يتواصل بإنتظام مع الحريري، ويلتقيه في مقر إقامته في ابو ظبي كل 15 يوماً . كما يكشف المصدر انه سمع منه، ان "التيار" لن يشارك بشكل رسمي في انتخابات 3 مدن رئيسية، وهي بيروت وطرابلس وصيدا لا اقتراعاً ولا ترشيحاً، لكنه لم يمنع خوض انتخابات المخاتير ، كما لم يمنع اي احد من مناصري " " ان يترشح او يقترع.

ويؤكد المصدر البيروتي المقرب من الحريري، ان "المستقبل" يخوض 80 مختاراً تابعين له من اصل 120 مختاراً سنياً في ييروت، وينسق بشكل فعلي مع جمعية "المشاريع الخيرية الاسلامية" في المزرعة والطريق الجديدة، كما يتعاون مع عدد من العائلات والمستقلين. وفي الملف البلدي يؤكد المصدر ان "تيار المستقبل" سيدعم لائحة مستقلين مطعمة بعائلات بيروتية، ولكن ليس بصفة رسمية او بتكليف من الحريري. ويكشف المصدر الى تدخل "المستقبل" في عدد من القرى العكارية والشمالية واقليم الخروب، ويلفت الى ان "المستقبل" في هذه القرى يتعرض لضغط من العائلات المقربة منه، لتركيب لوائح ودعمها بسبب الولاء له في عدد من المناطق السنية، ولكن هذا لم يتثبت انه فعال حتى الآن!

اما في بيروت، فتكشف اوساط بيروتية ان المدينة تتجه الى معركة انتخابية مع وجود 3 لوائح:

- الاولى يدعمها رئيس الحكومة نواف سلام، بالاضافة الى شخصيات ضعيفة التمثيل نسبيا كالنائب فؤاد مخزومي، وتشارك فيها " " و"الثنائي الشيعي" .

وتكشف الاوساط ان هذه اللائحة اصيبت بانتكاسة، في ظل "نقزة" وسنية من ممارسات "القوات"، والتي عادة ما كانت تحصل على مقعدين في الاحوال. وها هي اليوم تطالب بكل المقاعد المسيحية في بيروت وتستبعد " "، كما ترفض "القوات" مشاركة "حزبيين" من ، وهو ما ادى الى اشكال مع "الثنائي الشيعي"، الذي يرفض تدخل اي طرف في مرشحيه، وهو ما يهدد هذا الائتلاف.

- اللائحة الثانية ستكون لـ "المستقبل" وعائلات بيروتية.

- اللائحة الثالثة ستكون لمجموعات مدنية و"تغييرية".

وتلفت الاوساط الى ان الامور لا تزال ضبابية، وهناك "عجقة" مرشحين داخل الواحدة والحزب الواحد، وهو ما سيعقد المشهد الانتخابي، وسيكون هناك خروقات كبيرة للوائح!