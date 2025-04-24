بين هذا الحكم وذاك

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كتب الوزير السابق جوزف الهاشم في" الجمهورية": كلُّ ما نبنيهِ بعد الحرب ندمّره بالتقسيط يوماً بعد يوم، ندمّره بالنزاع السياسي، والنزاع المذهبي، والنزاع الوطني حول هويّة وسيادة لبنان، وها نحنُ مرّة جديدة نقف على الأطلال، نتباكى ونتبارز حول الركام وميادين الحطام. عهد عون، كان أشبهَ بالإمبراطورية الصغرى، حين استطاع أنْ يحقّق إرساء - مع ، وتحالف مسيحي- مسيحي مع ، وتحالف مسيحي - سنيّ مع ، وتفاهم مسيحي مع القيادات الدرزية، إّلّا أنّ هذه التحالفات إنقلبت إلى خصومات، فكان هناك مَنْ يتحالفون حيناً مع الرحمان، وحيناً آخر مع الشيطان، وكان ما كان من فساد في المؤسسات الدستورية والقضائية والإدارية والمالية والإقتصادية، وكان ما كان من سيطرةٍ على الحكم من الخوارج وأهل الحاشية. وهي الأسباب نفسها التي أدّت إلى انهيار الإمبراطورية الرومانية، لأنّها لم تسارع إلى انتشال نفسها من الأسباب التي أدّتْ إلى انهيارها. هذا هو المغذى المطروح أمام الرئيس جوزاف عون كعِبرةٍ من الماضي. بتعبير آخر: بقدر ما يتحلّى رئيس الجمهورية بالحكمة والنزاهة والتجرّد وسداد الرأي واستبعاد الحاشية، بقدر ما يكون رئيساً حكَماً، والمثال الأعلى الذي يقتدي به الصالحون ويخافه الفاسدون، فيتألّب حوله الشعب ويحقّق الإصلاح بقوة القانون وعقاب المحاسبة. هناك مَن يرى أنّ الرئيس جوزاف عون جديرٌ بأنْ يتشبّه بالحكم الشهابي. الحكم الشهابي جسَّدَهُ الأمير بشير الثاني بالإصلاح الإداري والتسامح الديني، «فكان مسيحياً بالمعمودية، مسلماً بالزواج، درزياً بالتعامل. والرئيس الأمير شهاب استكمله بالإصلاح الإداري والترفع عن التطرّف الديني، حتى قال السفير «جوني عبده « :» إنّ هناك مَنْ كان الرئيس شهاب بأنْ يتناول في قداس جامع على مرأى من الناس ليتأكّدوا أنّه »، ومارونية فؤاد شهاب - الإسلامية هي التي أمّنت حقوق المسيحيِّين من ضمن حقوق جميع اللبنانيِّين.يقول الرئيس جوزاف عون: «نحن في مرحلة جديدة، عانيَنْا الكثير من الويل ولا عودة إلى الماضي »، فهل يكسب الرئيس جوزاف عون الرهان، حتى لا يعود مستقبل لبنان يخجل بمَن سبق من ماضيه؟