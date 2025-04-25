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لبنان

بسبب ألف دولار... هددها وابتزها بنشر صور لها

Lebanon 24
25-04-2025 | 02:28
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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ضمن إطار ملاحقة الجرائم وتوقيف مرتكبيها على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، ادّعت إحدى المواطنات، بتاريخ 22-4-2025، أمام مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، ضدّ مجهول بجرم ابتزاز وتهديد بنشر صورٍ خاصّة بها، استحصل عليها بطريقة غير معروفة، مهدّداً إياها بنشر هذه الصّور في حال رفضها دفع مبلغ ألف دولار أميركي.

من خلال التّحقيق والمتابعة الفوريّة من قبل المفرزة المذكورة، تم استدراج المشتبه به إلى محلّة جسر الفيضة حيث تم توقيفه وضبط هاتفه الخلوي وحافظة معلومات”Flash Memory” تحتوي على صورٍ للمدّعية ومحادثات بينه وبينها عبر تطبيق “WhatsApp”، تُظهِر تهديده لها.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبً إليه، وأنّه استحصل على الصّور من شخص يجهله أرسلها له من خلال رقم خلوي أجنبي.

التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.
 
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