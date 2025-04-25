الحجار: ننتظر معلومات أمنية من الأردن

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كشف التمييزي في القاضي عن استمرار التحرك في التحقيقات مع الجانب بشأن "مخططات الفوضى" بالمملكة.يأتي ذلك عقب إعلان السلطات على 16 شخصا بينهم ثلاثة من جماعة وجّه لهم مدعي عام تهما تتعلق بالإرهاب على خلفية مخططات لاستهداف أمن تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروعا لصنع طائرة مسيرة.وحول جديد تحركات لبنان بشأن التعاون في التحقيقات مع الجانب الأردني بشأن ما جرى الكشف عنه، قال ، في حديث لـ" ": "ننتظر وصول معلومات أمنية من الأجهزة الأردنية، للبدء على الفور في فتح تحقيق بشأن القضية".وأوضح "الحجار" أن " تواصلت مع نظيرتها الأردنية، وطلبنا إرسال كافة " بشأن ما تم الكشف عنه مؤخرا ، مضيفا: "نحن بانتظار المعلومات لبدء فوري في التحقيق"وأكد النائب العام التمييزي في لبنان أن بلاده "على أتم الجاهزية لفتح التحقيق"، مشيرا إلى أن تعاون لبنان قضائيا ليس فقط مع بل مع كل دول العالم ضمن حدود القانون". (العين الاخبارية)