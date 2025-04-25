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لبنان

الحجار: ننتظر معلومات أمنية من الأردن

Lebanon 24
25-04-2025 | 03:33
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كشف النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار عن استمرار التحرك في التحقيقات مع الجانب الأردني بشأن "مخططات الفوضى" بالمملكة.
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يأتي ذلك عقب إعلان السلطات الأردنية القبض على 16 شخصا بينهم ثلاثة من جماعة الإخوان وجّه لهم مدعي عام محكمة أمن الدولة تهما تتعلق بالإرهاب على خلفية مخططات لاستهداف أمن المملكة تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروعا لصنع طائرة مسيرة.

وحول جديد تحركات لبنان بشأن التعاون في التحقيقات مع الجانب الأردني بشأن ما جرى الكشف عنه، قال الحجار، في حديث لـ"العين الإخبارية": "ننتظر وصول معلومات أمنية من الأجهزة الأردنية، للبدء على الفور في فتح تحقيق موسع بشأن القضية".

وأوضح "الحجار" أن "الأجهزة الأمنية اللبنانية تواصلت مع نظيرتها الأردنية، وطلبنا إرسال كافة المعلومات الأمنية" بشأن ما تم الكشف عنه مؤخرا في الأردن، مضيفا: "نحن بانتظار المعلومات لبدء فوري في التحقيق"

وأكد النائب العام التمييزي في لبنان أن بلاده "على أتم الجاهزية لفتح التحقيق"، مشيرا إلى أن تعاون لبنان قضائيا ليس فقط مع الأردن بل مع كل دول العالم ضمن حدود القانون". (العين الاخبارية)

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