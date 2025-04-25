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لبنان

البستاني: إقرار قانون رفع السرّية المصرفية اوّل خطوة فعليّة في رحلة الألف إصلاح

Lebanon 24
25-04-2025 | 05:00
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كتب النائب فريد البستاني عبر منصة "إكس": "إن إقرار مجلس النواب قانون رفع السرّية المصرفية اوّل خطوة فعليّة في رحلة الألف إصلاح. المطلوب اليوم العمل على التزام وإقرار الإصلاحات الأخرى التي يتطلبها صندوق النقد من ضمن احترام السيادة اللبنانية والعمل على إعادة هيكلة المصارف بطريقة تحفظ اموال المودعين وتؤمّن ديمومة القطاع المصرفي".
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