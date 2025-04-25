البستاني: إقرار قانون رفع السرّية المصرفية اوّل خطوة فعليّة في رحلة الألف إصلاح

كتب عبر منصة "إكس": "إن إقرار مجلس النواب قانون رفع السرّية المصرفية اوّل خطوة فعليّة في رحلة الألف إصلاح. المطلوب اليوم العمل على وإقرار الإصلاحات الأخرى التي يتطلبها صندوق النقد من ضمن احترام السيادة والعمل على إعادة هيكلة المصارف بطريقة تحفظ اموال المودعين وتؤمّن ديمومة القطاع المصرفي".

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