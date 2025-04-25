حمادة عزى بالبابا في السفارة البابوية ممثلا وليد وتيمور جنبلاط

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زار عضو "اللقاء " النائب ، مقر في ممثلاً رئيس "واللقاء الديمقراطي" وزملائه في اللقاء معزياً برحيل الأول، وقدّم التعازي للسفير البابوي في ، وكتب النائب في سجل التعازي قائلاً:" ان لبنان فقد بطلاً للسلام ونصيراً للفقراء ومحباً للبنان، هكذا كان قداسة البابا الأول.