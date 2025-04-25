Advertisement

لبنان

حمادة عزى بالبابا في السفارة البابوية ممثلا وليد وتيمور جنبلاط

Lebanon 24
25-04-2025 | 06:31
A-
A+
Doc-P-1351787-638811847628329246.png
Doc-P-1351787-638811847628329246.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، مقر السفارة البابوية في حريصا ممثلاً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي "واللقاء الديمقراطي" تيمور جنبلاط وزملائه في اللقاء معزياً برحيل البابا فرنسيس الأول، وقدّم التعازي للسفير البابوي في لبنان باولو بورجيا ، وكتب النائب حمادة في سجل التعازي قائلاً:" ان لبنان فقد بطلاً للسلام ونصيراً للفقراء ومحباً للبنان، هكذا كان قداسة البابا فرنسيس الأول.
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
من الأربعاء الى السبت.. السفارة البابوية ي لبنان تعلن فتح سجل التعازي بالبابا فرنسيس
lebanon 24
25/04/2025 15:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون التقى وليد وتيمور جنبلاط
lebanon 24
25/04/2025 15:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل عزّى بالبابا فرنسيس: نفتقده مدافعًا عن لبنان ومناضلًا من أجل العدالة والسلام بين الشعوب
lebanon 24
25/04/2025 15:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل عزّى بالبابا فرنسيس: رمزيّة عالميّة للسلام والحوار بين الأديان
lebanon 24
25/04/2025 15:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-04-25
08:14 | 2025-04-25
08:10 | 2025-04-25
08:06 | 2025-04-25
08:03 | 2025-04-25
08:01 | 2025-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24