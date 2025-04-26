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لبنان

وزيرة التربية التقت رئيس الحكومة واطلعته على نشاط الوزارة

Lebanon 24
26-04-2025 | 02:33
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زارت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في مكتبه في السرايا الكبيرة، واطلعته على نشاط الوزارة والإستعدادات القائمة لإتمام العام الدراسي وإجراء الإمتحانات الرسمية، كما وضعته في أجواء مطالب أفراد الهيئة التعليمية .
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وعبر الرئيس سلام عن تقديره للجهود الجبارة التي تبذلها الوزيرة  في هذه المرحلة، وأعطى توجيهاته للمضي قدما في الخطوات الإصلاحية والمحافظة على جودة التعليم والشهادة اللبنانية .

إجتماعات 

من جهة ثانية، تنوعت اجتماعات الوزيرة كرامي طوال الأسبوع ، بين جامعية وإدارية ومطلبية ، والتقت في هذا الإطار عميد الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة التابعة لجامعة البلمند ألبا ALBA الدكتور فضل الله داغر على رأس وفد من الأكاديمية ، واطلعت منهم على برامج الكلية وانشطتها وخططها التطويرية . 

ثم اجتمعت برئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، في حضور مستشار الوزارة لشؤون التعليم العالي الدكتور عدنان الأمين ، وتمت متابعة ملفات الجامعة الأكاديمية والمطلبية .

ثم التقت وفدا من التيار النقابي المستقبل برئاسة سهام انطون ، واطلعت منهم على مطالبهم وتطلعاتهم المتعلقة بالتربية والتعليم .

واستقبلت الوزيرة كرامي وفدا من وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية برئاسة الدكتور مازن قبيسي ، في حضور القائد العام لكشاف التربية الوطنية نديم معلوف ، والقائدة العامة لمرشدات التربية الوطنية خديجة شعلان ، واطلعت منهم على انشطة الوحدة التي تركز على تعزيز المواطنة وخدمة المجتمع ، من خلال المخيمات التي تجمع أبناء المناطق كافة ، إضافة إلى البطولة المدرسية الرياضية . وتسلمت منهم الدعوة لرعاية حفل اختتام لأنشطة التربوية المدرسية .

بعد ذلك اجتمعت الوزيرة كرامي مع مجلس إدارة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور ربيع مكوك ، وتم عرض مهام الصندوق وموازنته ومجالات عمله وحاجاته.

ثم استقبلت رئيس جامعة رفيق الحريري برئاسة رئيس الجامعة الدكتور سعيد اللاذقي ، واطلعت منهم على برامج الجامعة واختصاصاتها وحاجاتها إلى التطور .

كما استقبلت وفدا من جامعة هايغازيان برئاسة رئيس الجامعة الدكتور بول هايدوستيان ، واطلعت منه على اختصاصات الجامعة وأنشطتها ومشاريعها.

واستقبلت بعد ذلك وفدا من طلاب لبنان واستمعت إلى هواجسهم المتعلقة بالإمتحانات ، ومطالبهم وتطلعاتهم ، وعبرت عن تفهمها لهذه الهواجس مع المحافظة على مستوى الشهادة اللبنانية .
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