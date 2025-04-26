رجّي زار السفارة البابوية في حريصا معزّياً بالبابا فرنسيس: ليكن لبنان دائمًا في صلواته

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كتب والمغتربين يوسف رجّي عبر "إكس": "زرت اليوم في ، وقدّمت التعازي إلى باولو بورجيا بوفاة قداسة ".ودوّن رجّي كلمة في سجل التعازي قال فيها: "أتقدم بكل تواضع لأعرب بكل حزن ورجاء، عن أعمق تعازي لصاحب السيادة المونسنيور باولو بورجيا ، وإلى السفارة البابوية في ، وإلى الكرسي الرسولي، وإلى اللبنانيين وإلى جميع في جميع أنحاء العالم، لانتقال الحبر الأعظم إلى جوار الربّ".وأضاف:" إن ارتقاء الأب الأقدس إلى يمس قلوب جميع المؤمنين مهما كانت معتقداتهم، وجميع الإنسانيين التواقين إلى العدالة والمساواة، وجميع الناس ذوي الإرادة ".وختم: " يظل مثاله في التعاطف والإحسان والتسامح والانفتاح على الآخرين علامة خالدة على طريقنا. فلترقد روح فرنسيس بسلام، وليكن لبنان دائمًا في صلواته".