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لبنان

رجّي زار السفارة البابوية في حريصا معزّياً بالبابا فرنسيس: ليكن لبنان دائمًا في صلواته

Lebanon 24
26-04-2025 | 09:53
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كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي عبر "إكس": "زرت اليوم السفارة البابوية في حريصا، وقدّمت التعازي إلى السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا بوفاة قداسة البابا فرنسيس".
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ودوّن رجّي كلمة في سجل التعازي قال فيها: "أتقدم بكل تواضع لأعرب بكل حزن ورجاء، عن أعمق تعازي لصاحب السيادة المونسنيور باولو بورجيا ، وإلى السفارة البابوية في لبنان، وإلى الكرسي الرسولي، وإلى اللبنانيين وإلى جميع الكاثوليك في جميع أنحاء العالم، لانتقال الحبر الأعظم إلى جوار الربّ".

وأضاف:" إن ارتقاء الأب الأقدس إلى الرب يمس قلوب جميع المؤمنين مهما كانت معتقداتهم، وجميع  الإنسانيين التواقين إلى العدالة والمساواة، وجميع الناس ذوي الإرادة الطيبة".

وختم: " يظل مثاله في التعاطف والإحسان والتسامح والانفتاح على الآخرين علامة خالدة على طريقنا. فلترقد روح فرنسيس بسلام، وليكن لبنان دائمًا في صلواته".
 
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