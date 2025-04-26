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لبنان

في برج حمود.. من أوقفت القوى الأمنية؟

Lebanon 24
26-04-2025 | 10:34
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة  البلاغ التّالي:
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"في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورطين بعمليّات تجارة المخدّرات وتوزيعها وترويجها، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة الهادفة إلى مكافحة آفّة المخدّرات، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام المدعو: (ع. م. سوري الجنسية) بترويج المخدّرات على طول الخط ّالسّاحلي الممتد من منطقة ضبيه وصولًا إلى عمشيت.
 
وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت دوريّة من المكتب من توقيفه، بكمينٍ محكمٍ في محلّة برج حمود.
 
من خلال المتابعة، وبعملية مركّبة، أوقفت الدّورية في محلّة الدورة، موزّع المخدّرات على المروجين، ويدعى: (م. أ. لبناني)، وذلك على متن سيّارة.
 
تمّ ضبط كميّة كبيرة من المخدّرات الموضّبة، والمعدّة للتّرويج، على الشّكل التّالي:
 
-٤٠ عبوة بلاستيكيّة تحتوي كل منها على مادّة باز الكوكايين، بلغ وزنها ٢٦٨ غ.
 
- ٣٣ عبوة بلاستيكيّة تحتوي كل منها على مادّة الكوكايين، بلغ وزنها ١٦٠ غ. 
 
- ٧٦ ورقة بيضاء تحتوي كل منها على مادّة باز الكوكايين، بلغ وزنها ٦٧ غ. 
 
- ٢١ كيسًا شفّافًا تحتوي على مادّة حشيشة الكيف، بلغ وزنها ٢٠٦ غ. 
وبتفتيش منزل (م. أ.)، الكائن في محلّة البربير، ضُبِطَ بداخله:
كيس بداخله مادّة حشيشة الكيف، بلغ وزنها ٢٥٠ غ. 
 
-٦١ عبوةً بلاستيكيّةً تحتوي كل منها على مادّة الكوكايين، بلغ وزنها ٢٨٠ غ. 
 
-٣٠٠ عبوة بلاستيكيّة تحتوي كل منها على مادّة باز الكوكايين، بلغ وزنها ١٤٣٠ غ. 
 
-٤٠٠ ورقة بيضاء تحتوي كل منها على مادّة باز الكوكايين، بلغ وزنها ٦٠٠ غ.
- ميزان حساس.
 
 
أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا والمضبوطات القضاء المختص، عملًا بإشارته" .
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