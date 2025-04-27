مديناً استهداف الضاحية.. الرئيس عون: على الولايات المتحدة وفرنسا ان يجبرا إسرائيل على التوقف عن اعتداءاتها

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دان رئيس الجمهورية الاعتداء على الضاحية الجنوبية مساء اليوم، داعياً وفرنسا كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا على التوقف فوراً عن اعتداءاتها.: استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها.