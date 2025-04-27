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لبنان

مديناً استهداف الضاحية.. الرئيس عون: على الولايات المتحدة وفرنسا ان يجبرا إسرائيل على التوقف عن اعتداءاتها

Lebanon 24
27-04-2025 | 11:47
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دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية مساء اليوم، داعياً الولايات المتحدة وفرنسا كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فوراً عن اعتداءاتها.
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وقال عون: استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها.
 
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الرئيس عون دان الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية مساء اليوم: على الولايات المتحدة وفرنسا كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فوراً عن اعتداءاتها
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