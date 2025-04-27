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لبنان

البعريني: ما يجري في الضاحية من انتهاكات يستدعي موقفًا وطنيًا موحّدًا يلتف حول الجيش

Lebanon 24
27-04-2025 | 11:44
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 أكد عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني أنه "في ظل تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية واشتداد التجاذبات السياسية الداخلية قبيل الانتخابات البلدية، يعيش لبنان مرحلة دقيقة تتطلب أقصى درجات المسؤولية الوطنية".
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وقال البعريني في خلال استقباله في مكتبه وفودًا شعبيّة وبلدية مختلفة: "إن ما يجري في الجنوب وفي الضاحية من خروقات متكررة وانتهاكات لسيادة لبنان يستدعي موقفًا وطنيًا موحّدًا يلتف حول الجيش اللبناني، ويؤكد التمسك بتطبيق القرار 1701 حمايةً لأرضنا وشعبنا، ودرءًا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة لا يحتملها البلد. في المقابل، تأتي الانتخابات البلدية فرصة لإعادة بثّ الروح في العمل الديموقراطي، رغم محاولات بعض الأطراف تسييسها وتحويلها إلى ساحة صراع جديدة".

أضاف: "المطلوب اليوم مقاربة الانتخابات بروح إصلاحية بعيدًا من الخطابات الشعبوية، وتكريس البلديات كمساحات خدماتية وتنموية فعليّة للمواطنين لا سيّما في عكار، حيث نأمل أن تكون الانتخابات فرصة لنفض غبار الحرمان وتعزيز التنمية الحقيقية التي تستحقها المنطقة وأهلها."
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