البعريني: ما يجري في الضاحية من انتهاكات يستدعي موقفًا وطنيًا موحّدًا يلتف حول الجيش

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وقال البعريني في خلال استقباله في مكتبه وفودًا شعبيّة وبلدية مختلفة: "إن ما يجري في الجنوب وفي الضاحية من خروقات متكررة وانتهاكات لسيادة لبنان يستدعي موقفًا وطنيًا موحّدًا يلتف حول ، ويؤكد التمسك بتطبيق القرار 1701 حمايةً لأرضنا وشعبنا، ودرءًا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة لا يحتملها البلد. في المقابل، تأتي الانتخابات البلدية فرصة لإعادة بثّ الروح في العمل الديموقراطي، رغم محاولات بعض الأطراف تسييسها وتحويلها إلى ساحة صراع جديدة".أضاف: "المطلوب اليوم مقاربة الانتخابات بروح إصلاحية بعيدًا من الخطابات الشعبوية، وتكريس البلديات كمساحات خدماتية وتنموية فعليّة للمواطنين لا سيّما في ، حيث نأمل أن تكون الانتخابات فرصة لنفض غبار الحرمان وتعزيز التنمية الحقيقية التي تستحقها المنطقة وأهلها."