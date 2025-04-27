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لبنان

"القومي" دان الغارة على الضاحية: الحكومة معنيّة بتحمل مسؤولياتها

Lebanon 24
27-04-2025 | 12:47
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 دان الحزب السوري القومي الاجتماعي "العدوان الاسرائيلي على منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، والذي هو استمرار للحرب العدوانية على لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تضمنه الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى".
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واشارالحزب في بيان له الى أن "هذا العدوان إضافة إلى الاغتيالات اليومية التي تستهدف المواطنين اللبنانيين، هو برسم ما يُسمّى المجتمع الدولي، لا سيما الدول الضامنة لوقف إطلاق النار، وهم جميعاً مطالبون بتحمل مسؤولياتهم لوقف الاعتداءات وإلزام كيان الاحتلال بتنفيذ وقف إطلاق النار".

واكد  ان "الحكومة اللبنانية معنيّة بتحمل مسؤولياتها والطلب من المحافل والقوى الدولية إلزام العدو "الإسرائيلي" بالانسحاب ووقف العدوان. وكذلك التأكيد على حق لبنان بالدفاع عن أرضه وشعبه بكل الطرائق والوسائل المتاحة، وهذا حق يكفله القانون الدولي".

اضاف: "إننا أمام عدو مجرم ومتغطرس، وعلى بعض القوى اللبنانية أن تتوقف عن شن الحملات على عناصر قوة لبنان وتبرير جرائم العدو، فهذا العدو لن يتوقف عن اعتداءاته على سيادة لبنان، إلا من خلال تفعيل معادلة الردع بالمقاومة، وقد ثبت أن خيار مقاومة الاحتلال هو الأقل كلفة في مسار الصراع".
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