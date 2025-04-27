"القومي" دان الغارة على الضاحية: الحكومة معنيّة بتحمل مسؤولياتها

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واشارالحزب في بيان له الى أن "هذا العدوان إضافة إلى الاغتيالات اليومية التي تستهدف المواطنين اللبنانيين، هو برسم ما يُسمّى ، لا سيما الدول الضامنة لوقف إطلاق النار، وهم جميعاً مطالبون بتحمل مسؤولياتهم لوقف الاعتداءات وإلزام كيان بتنفيذ وقف إطلاق النار".واكد ان " معنيّة بتحمل مسؤولياتها والطلب من المحافل والقوى الدولية إلزام العدو " " بالانسحاب ووقف العدوان. وكذلك التأكيد على حق لبنان بالدفاع عن أرضه وشعبه بكل الطرائق والوسائل المتاحة، وهذا حق يكفله القانون الدولي".اضاف: "إننا أمام عدو مجرم ومتغطرس، وعلى بعض القوى أن تتوقف عن شن الحملات على عناصر قوة لبنان وتبرير جرائم العدو، فهذا العدو لن يتوقف عن اعتداءاته على سيادة لبنان، إلا من خلال تفعيل معادلة الردع بالمقاومة، وقد ثبت أن خيار مقاومة الاحتلال هو الأقل كلفة في مسار الصراع".