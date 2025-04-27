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لبنان

شوارع بيروت في الواجهة البحرية ستُغلق الخميس... ما السبب؟

Lebanon 24
27-04-2025 | 13:18
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تغلق صباح الخميس غالبية شوارع العاصمة بيروت في الواجهة البحرية ومحيطها امام حركة السيارات، ليقتصر العبور فيها على العدائين والعداءات، ضمن تكريس ثقافة الركض التي لطالما جهد في سبيلها القيمون على جمعية "بيروت ماراتون"، وكرسها سباق ماراتون بيروت الدولي، والذي يحمل هذه السنة الرقم 21.
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المظاهر الاحتفالية للسباق الذي فرض نفسه والعاصمة اللبنانية في روزنامة سباقات الماراتون العالمية تتعزز، انطلاقا من الإقبال المنقطع النظير على المشاركة والاهتمام من لبنان والخارج، على رغم تحديد الجمعية سقفا للمشاركة لدواع تنظيمية.

وتقام النسخة الحالية في يوم خميس، الذي يصادف عطلة رسمية في مناسبة عيد العمال في الأول من أيار المقبل، بسبب تنظيم المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية يوم الاحد 4 أيار في محافظة جبل لبنان.

وكانت الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان بين 20 أيلول 2024 و27 تشرين الثاني، تسببت في الغاء نسخة 2024.

وكشف امين سر الجمعية المستشار الإعلامي الزميل حسان محي الدين لـ"الوكالة الوطنية" عن "رفض غالبية الذين تسجلوا في سباق العام الماضي استعادة قيمة رسوم الاشتراك، العائدة الى بدل لوازم يحصلون عليها للركض (شريحة الكترونية خاصة بالتوقيت وقميص ورقم وغيره..)، وهذا دليل ثقة على انتقاء الغاية الربحية للجمعية وتعزيز لثقافة الركض".

واستذكر محي الدين المواكب لأنشطة الجمعية مند تأسيسها "مشهد العدائين اللذين ركضا بين الركام في مدينة صور، في عز الحرب الإسرائيلية، كتحية ماراتونية وتأكيد على التعبير بأوسع مدى من خلال الرياضة". ورأى ان "السباق الحالي يشكل مناسبة احتفالية رياضية، ومفتوح كالعادة امام الجمعيات الراغبة العمل لقضايا انسانية، فضلا عن ارتفاع عدد العداءات والعدائين المشاركين في السابق الرئيسي البالغة مسافته 42.195 كيلومترا، وسباق نصف الماراتون 21 كيلومترا والعشرة كيلومترات، من الدين تدربوا في البرنامج 542 المجاني والخاص بتحضير العداءات والعدائين من قبل الجمعية على مدار السنة وفي كافة المناطق، لخوض المسافات الطويلة".

وكشف العمل على مدار السنة "من قبل فريق تطوعي، في سبيل أيام ماراتونية تتوج بيوم السباق".

وشكر "الرعاة المواكبين لعمل الجمعية والمؤمنين برسالتها، وبينهم الراعي الرسمي OMT الذي أطلق اسمه على السباق"، ونوه بالشركات التي تقدم خدماتها للمساهمة في تظهير صورة جيدة عن السباق وتاليا البلاد". (الوكالة الوطنية) 
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