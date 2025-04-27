بعد غارة الضاحية الجنوبية.. هذا ما أعلنه الدفاع المدني

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أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في في بيان لها، اليوم الأحد، أنه تنفيذًا لتوجيهات والبلديات أحمد ، وبإشراف للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبموجب المهمة الإنسانية الطارئة في ضاحية الجنوبية إثر التهديدات باستهداف إحدى المنشآت في حي ، قامت المديرية بإرسال فرق الإسعاف والإطفاء إلى عدة نقاط استراتيجية في المنطقة.وتمركزت فرق الدفاع المدني في أماكن حيوية مثل أوتوستراد هادي قرب شركة الكهرباء، مجمع القاروط، فرن الأمراء، غاليري سمعان، بالإضافة إلى منطقة الحدت قرب الميكانيكية.وعند وقوع الغارة الإسرائيلية، توجهت الفرق مباشرة إلى الموقع المستهدف وتمكنت من إخماد النيران بسرعة كبيرة، دون تسجيل أي إصابات.كما تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة اليوم من انتشال جثمان في بلدة – حي ، حيث تم نقله إلى لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد الهوية من خلال فحص .وفي إطار عمليات البحث والمسح الميداني التي نفذتها المديرية في البلدات المتضررة جراء العدوان الأخير، أكدت المديرية أنها تمكنت من انتشال 172 جثمانًا وأشلاء لشهداء من مختلف البلدات في ، ومنها الخيام، كفرحمام، كفرشوبا، كفركلا، عديسة، ، دير سريان، حولا، ، ، مارون الراس، يارون، وراشيا الفخار.