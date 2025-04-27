بعد غارة الضاحية الجنوبية.. هذا ما أعلنه الدفاع المدني

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني
في بيان لها، اليوم الأحد، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية
والبلديات أحمد الحجار
، وبإشراف المدير العام
للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبموجب المهمة الإنسانية الطارئة في ضاحية بيروت
الجنوبية إثر التهديدات الإسرائيلية
باستهداف إحدى المنشآت في حي الحدت
، قامت المديرية بإرسال فرق الإسعاف والإطفاء إلى عدة نقاط استراتيجية في المنطقة.
وتمركزت فرق الدفاع المدني في أماكن حيوية مثل أوتوستراد هادي نصرالله
قرب شركة الكهرباء، مجمع القاروط، فرن الأمراء، غاليري سمعان، بالإضافة إلى منطقة الحدت قرب مركز المعاينة
الميكانيكية.
وعند وقوع الغارة الإسرائيلية، توجهت الفرق مباشرة إلى الموقع المستهدف وتمكنت من إخماد النيران بسرعة كبيرة، دون تسجيل أي إصابات.
كما تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة اليوم من انتشال جثمان شهيد
في بلدة الخيام
– حي العين
، حيث تم نقله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي
لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد الهوية من خلال فحص الحمض النووي
.
وفي إطار عمليات البحث والمسح الميداني التي نفذتها المديرية في البلدات المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي
الأخير، أكدت المديرية أنها تمكنت من انتشال 172 جثمانًا وأشلاء لشهداء من مختلف البلدات في محافظة النبطية
، ومنها الخيام، كفرحمام، كفرشوبا، كفركلا، عديسة، الطيبة
، دير سريان، حولا، ميس الجبل
، عيترون
، مارون الراس، يارون، عيتا الشعب
وراشيا الفخار.