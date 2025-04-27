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لبنان

عن اغتيال نصرالله وعملية البيجر... تفاصيل جديدة كشفها نتنياهو!

Lebanon 24
27-04-2025 | 13:41
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، أن "القضاء على الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد حسن نصر الله كان ضربة قاصمة لمحور المقاومة"، موضحا أن "بعض الأشخاص لا يمكن استبدالهم فعلا ونصرالله واحد منهم وقد قتلناه". 
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وعن عملية البيجر، كشف نتنياهو أن إسرائيل "لم تبلغ الأميركيين بعملية "البيجر" ضد حزب الله في لبنان". 

وأشار إلى أن "عملية البيجر شكلت صدمة لحزب الله في لبنان"، موضحا أن "حزب الله أرسل 3 أجهزة بيجر لفحصها في إيران فقمنا بتسريع تنفيذ العملية". 
تابع: "نجحنا في القضاء على أكبر قيادات حزب الله وفي القضاء على أسلحة وصواريخ لحزب الله كان يعدها منذ 30 عاما". 
وأعلن نتنياهو أنه "نقل القتال إلى لبنان بعد دخول حزب الله المعركة إلى جانب حماس"، معتبرا أن "حماس تسرعت في قرار هجوم السابع من تشرين الاول وحزب الله فوجئ". 

وقال: "غيرنا وجه الشرق الأوسط"، كاشفا أنه رفض طلب بايدن أن يقتصر الهجوم على غزة بضربات جوية.

أما عن فلسطين، فقال نتنياهو: "الحاجز الأكبر أمام السلام هو رفض اعتراف الفلسطينيين بالدولة اليهودية". 

ورفض نتنياهو "فكرة إقامة دولة فلسطينية"، متابعا " نجحنا في توسيع دائرة السلام مع عدة دول عربية".
تابع: " إيران أصبحت المحرك للهجوم على إسرائيل"، معتبرا ان "إسرائيل تمنع انهيار الشرق الأوسط من خلال منع التمدد الإيراني". 

أضاف:"الفلسطينيون يريدون إقامة دولتهم داخل إسرائيل وليس إلى جانبها". 

 
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