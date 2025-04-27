عن اغتيال نصرالله وعملية البيجر... تفاصيل جديدة كشفها نتنياهو!

أعلن ، مساء اليوم، أن " على السابق لحزب الله الشهيد كان ضربة قاصمة لمحور "، موضحا أن "بعض الأشخاص لا يمكن استبدالهم فعلا ونصرالله واحد منهم وقد قتلناه".

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وعن عملية البيجر، كشف أن "لم تبلغ بعملية "البيجر" ضد في ".



وأشار إلى أن "عملية البيجر شكلت صدمة لحزب الله في لبنان"، موضحا أن "حزب الله أرسل 3 أجهزة بيجر لفحصها في فقمنا بتسريع تنفيذ العملية". وعن عملية البيجر، كشف أن "لم تبلغ بعملية "البيجر" ضد في ".وأشار إلى أن "عملية البيجر شكلت صدمة لحزب الله في لبنان"، موضحا أن "حزب الله أرسل 3 أجهزة بيجر لفحصها في فقمنا بتسريع تنفيذ العملية".

تابع: "نجحنا في القضاء على أكبر قيادات حزب الله وفي القضاء على أسلحة وصواريخ لحزب الله كان يعدها منذ 30 عاما".

وأعلن نتنياهو أنه "نقل القتال إلى لبنان بعد دخول حزب الله المعركة إلى جانب "، معتبرا أن "حماس تسرعت في قرار هجوم السابع من تشرين الاول وحزب الله فوجئ".



وقال: "غيرنا وجه "، كاشفا أنه رفض طلب أن يقتصر الهجوم على غزة بضربات جوية.



أما عن ، فقال نتنياهو: "الحاجز الأكبر أمام السلام هو رفض اعتراف بالدولة ".





ورفض نتنياهو "فكرة إقامة دولة فلسطينية"، متابعا " نجحنا في توسيع دائرة السلام مع عدة دول عربية".

تابع: " إيران أصبحت المحرك للهجوم على إسرائيل"، معتبرا ان "إسرائيل تمنع انهيار الشرق الأوسط من خلال منع التمدد ".



أضاف:" يريدون إقامة دولتهم داخل إسرائيل وليس إلى جانبها".



