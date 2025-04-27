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لبنان

غارة على سهل المجيدية جنوب لبنان.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
27-04-2025 | 14:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" مساء اليوم أن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا جو-أرض على سهل المجيدية جنوب لبنان، من دون تسجيل إصابات.
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