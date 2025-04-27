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لبنان

تغريدة جديدة لأدرعي... ماذا طلب من سكان الضاحية؟

Lebanon 24
27-04-2025 | 15:52
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كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على منصة اكس: "لم يختار حزب الله الارهابي تخزين صواريخ دقيقة في قلب السكان المدنيين في ضاحية بيروت الجنوبية فحسب بل يواصل في هذه الأوقات المخاطرة بالسكان وخاصة الشيعة من بيئته عندما يقوم بإرسالهم إلى موقع الغارة الذي يحوي على بقايا صواريخ ومتفجرات. ننصح السكان بالابتعاد عن المكان وتلك المواد الخطيرة."
 
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