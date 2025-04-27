تغريدة جديدة لأدرعي... ماذا طلب من سكان الضاحية؟

لم يختار حزب الله الارهابي تخزين صواريخ دقيقة في قلب السكان المدنيين في ضاحية بيروت الجنوبية فحسب بل يواصل في هذه الأوقات المخاطرة بالسكان وخاصة الشيعة من بيئته عندما يقوم بإرسالهم إلى موقع الغارة الذي يحوي على بقايا صواريخ ومتفجرات. ننصح السكان بالابتعاد عن المكان وتلك المواد… pic.twitter.com/FUrFGrBYlv
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 27, 2025
لم يختار حزب الله الارهابي تخزين صواريخ دقيقة في قلب السكان المدنيين في ضاحية بيروت الجنوبية فحسب بل يواصل في هذه الأوقات المخاطرة بالسكان وخاصة الشيعة من بيئته عندما يقوم بإرسالهم إلى موقع الغارة الذي يحوي على بقايا صواريخ ومتفجرات. ننصح السكان بالابتعاد عن المكان وتلك المواد… pic.twitter.com/FUrFGrBYlv