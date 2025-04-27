تغريدة جديدة لأدرعي... ماذا طلب من سكان الضاحية؟

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عبر حسابه على منصة اكس: "لم يختار الارهابي تخزين صواريخ دقيقة في قلب السكان المدنيين في ضاحية الجنوبية فحسب بل يواصل في هذه الأوقات المخاطرة بالسكان وخاصة من بيئته عندما يقوم بإرسالهم إلى موقع الغارة الذي يحوي على بقايا صواريخ ومتفجرات. ننصح السكان بالابتعاد عن المكان وتلك المواد الخطيرة."

لم يختار حزب الله الارهابي تخزين صواريخ دقيقة في قلب السكان المدنيين في ضاحية بيروت الجنوبية فحسب بل يواصل في هذه الأوقات المخاطرة بالسكان وخاصة الشيعة من بيئته عندما يقوم بإرسالهم إلى موقع الغارة الذي يحوي على بقايا صواريخ ومتفجرات. ننصح السكان بالابتعاد عن المكان وتلك المواد… pic.twitter.com/FUrFGrBYlv — (@AvichayAdraee) April 27, 2025 Advertisement