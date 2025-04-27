وزير العدل: سلاح "حزب الله" لم يحمِ الشعب اللبناني!

أدان وزير العدل ، مساء اليوم، "الاعتداء الاسرائيلي الصارخ على الضاحية"، معتبرا ان "هذا الاعتداء ليس فيه أي " لو" ولا نربط هذا الموضوع بملف حصر السلاح بيد الدولة".

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أضاف في حديث عبر "الجديد" أن "الاعتداءات الاسرائيلية تهدد أمن والمنطقة"، موكدا انّه " لن نكتفي ببيان الإدانة وهناك تواصل مع الدول المعنية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية لكن ليس هناك تكافؤ فرص لمواجهة عسكرية".

وعن مسألة حصر السلاح بيد الدولة أكّد أن هناك إجماع في حول حصر السلاح ولم يظهر أي صوت معاكس داخل الجلسات في شأن هذا الموضوع.



تابع نصار: "لا يستطيع أن يكون مشاهداً أو أن يقرر تعيين نفسه نيابة عن "، معتبرا أن "سلاح حزب الله لم يحمِ الشعب اللبناني ولا بناء للدولة ما لم يتم حصر السلاح بيدها".



أضاف: "لا اتفاقيات ثنائية بين حزب الله والدولة "الموضوع هيك".



اما في ما يخص مشروع استقلالية ، فأكد نصار أنه "سلك مساره في اللجان النيابية".

وقال نصار: "عقدنا خلوة في لدرسه دامت 4 أيام وتم ارساله الى الاعلى".



تابع: "الأسبوع المقبل سوف يعرض مشروع قانون استقلالية القضاء على مجلس الوزراء"، موضحا أن "التعيينات القضائية التي تمت لم تشهد على أي محاصصة وتم اختيار الاسماء وفقاً لمعايير النزاهة والكفاءة والدرجات".



وأكد نصار انه لم يقترح أسماء ورفضها كما يشاع.



أضاف: "الرئيس إبن العدلية وهو حريص جداً جداً على حماية الجسم القضائي ويتعامل بشكل مؤسساتي وكل ما يقال في الاعلام لا يجب ان يُعطى اي جدية".



ختم: "من حق بري أكيد أن يطرح أسماء لكن ليس من زاوية التحاصص".





