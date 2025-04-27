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لبنان

كفاءات وأصحاب خبرات عالمية

Lebanon 24
27-04-2025 | 17:24
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تبيّن أن بين المتقدّمين لمنصب رئيس مجلس الإنماء والإعمار مجموعة من أصحاب الكفاءات العلمية والخبرات العالمية، ومعظمهم شغل مناصب قيادية في الولايات المتحدة والسعودية ودول خليجية وأوروبية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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