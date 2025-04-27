كفاءات وأصحاب خبرات عالمية

تبيّن أن بين المتقدّمين لمنصب رئيس مجموعة من أصحاب الكفاءات العلمية والخبرات العالمية، ومعظمهم شغل مناصب قيادية في والسعودية ودول خليجية وأوروبية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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