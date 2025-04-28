Advertisement

لبنان

قوى الامن: توقيف مطلوب بجرم سلب وطعن بالسكّين

Lebanon 24
28-04-2025 | 12:51
A-
A+

Doc-P-1353126-638814668571343204.png
Doc-P-1353126-638814668571343204.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم السّلب والسّرقة بقوّة السّلاح، في مختلف المناطق اللّبنانية، وعلى أثر انتشار فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يَروي فيه تعرّضه لعمليّة سلب وطعن بسكّين في محلّة الجناح، من قبل شخص مجهول، كادت أن تودي بحياته، باشرت هذه القطعات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه.
Advertisement

من خلال الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، ويُدعى ع. م. (مواليد عام 1979، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم مخدّرات، وطعن وضرب وإيذاء.

بتاريخ 23-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في المحلّة ذاتها، وضبطت بحوزته سكينًا،  و”شفرة كاتر”، وهاتفًا خلويًّا.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عمليّة السّلب والطّعن مستخدمًا السّكّين الذي ضُبِطَ بحوزته. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن: حاجز ظرفي لمفرزة استقصاء جبل لبنان أدى إلى توقيف أحد المطلوبين للقضاء
lebanon 24
29/04/2025 05:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مطلوبين بجرائم سلب وسرقة وإطلاق نار
lebanon 24
29/04/2025 05:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. قوى الأمن توقف مطلوبين بجرائم خطيرة
lebanon 24
29/04/2025 05:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار على عناصر من قوى الأمن... هذه تفاصيل ما حدث خلال عمليّة توقيف مطلوبين
lebanon 24
29/04/2025 05:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:09 | 2025-04-28
22:16 | 2025-04-28
22:18 | 2025-04-28
22:08 | 2025-04-28
17:36 | 2025-04-28
17:23 | 2025-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24