رستم أطلع مفتي الجمهورية على الأجواء الانتخابية في عكار

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زار النائب الدكتور مفتي الشيخ ، ، في .وأفاد للنائب رستم بأن "اللقاء عرض الأوضاع العامة، لا سيما الأجواء في . وأكد رستم أهمية الحفاظ على والعيش المشترك كمرتكز أساسي لاستقرار وتقدمه"".وأشار رستم إلى أن " والاختيارية في عكار تسلك في البلدات بمعظمها مسارا توافقيا، بما يعزز الإلفة والتضامن بين أبناء المنطقة"، ناقلا إلى "ارتياح الأهالي للأجواء الإيجابية التي ترافق الاستحقاق البلدي في عكار"، مثمنا "دور دار الفتوى الوطني والجامع في حماية الثوابت وتعزيز مناخات الوحدة بين اللبنانيين". (الوكالة الوطنية)