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لبنان

رستم أطلع مفتي الجمهورية على الأجواء الانتخابية في عكار

Lebanon 24
28-04-2025 | 13:32
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زار النائب الدكتور أحمد رستم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، في بيروت.
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وأفاد المكتب الإعلامي للنائب رستم بأن "اللقاء عرض الأوضاع العامة، لا سيما الأجواء الانتخابية في عكار. وأكد رستم أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك كمرتكز أساسي لاستقرار لبنان وتقدمه"".

وأشار رستم إلى أن "الانتخابات البلدية والاختيارية في عكار تسلك في البلدات بمعظمها مسارا توافقيا، بما يعزز الإلفة والتضامن بين أبناء المنطقة"، ناقلا إلى دريان "ارتياح الأهالي للأجواء الإيجابية التي ترافق الاستحقاق البلدي في عكار"، مثمنا "دور دار الفتوى الوطني والجامع في حماية الثوابت وتعزيز مناخات الوحدة بين اللبنانيين". (الوكالة الوطنية)
 
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