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لبنان

دوي انفجار سُمع… هذا ما حصل داخل محل لغسل السيارات في عكار

Lebanon 24
28-04-2025 | 13:34
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أقدم مجهولون على القاء قنبلة صوتية قبل قليل على محل لغسل السيارات في بلدة برقايل-عكار.

واستهدفت القنبلة مباشرةً المحل المذكور، بحسب ما أفادت مصادر لـ "لبنان 24". 
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وقد ادى رمي القنبلة الى اضرار مادية دون سقوط اصابات في الارواح، حيث تضررت احدى السيارات المركونه في المكان. 

وكان دوي انفجار القنبلة سمع في ارجاء المنطقة والجوار وقد تسبب بحالة من الرعب بين الاهالي. 

وقد لاذ الفاعلون بالفرار فور القائها الى جهة مجهولة. 
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