Advertisement

لبنان

وزير الداخلية عرض وكاديك العلاقات بين لبنان وفرنسا وسبل الدعم

Lebanon 24
28-04-2025 | 14:51
A-
A+
Doc-P-1353175-638814739924834867.png
Doc-P-1353175-638814739924834867.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي أوليفييه كاديك وجرى عرض للعلاقات والدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان لاسيما في عملها ضمن لجنة وقف اطلاق النار.
Advertisement

وبحث  الوزير الحجار مع النائب ملحم خلف لآخر المستجدات على الساحة الداخلية، كما استقبل الوزير السابق وئام وهاب.
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون عرض مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات وأكد السفير استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لمساعدة لبنان
lebanon 24
29/04/2025 05:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاتصالات عرض وسفير إيطاليا لسبل تفعيل القطاع
lebanon 24
29/04/2025 05:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش عرض الاوضاع مع النائب الصمد وسبل دعم الجيش مع الممثلة المقيمة لـUNDP
lebanon 24
29/04/2025 05:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية عرض ورئيس بلدية طرابلس الصعوبات في المدينة وضرورة انصافها
lebanon 24
29/04/2025 05:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:09 | 2025-04-28
22:16 | 2025-04-28
22:18 | 2025-04-28
22:08 | 2025-04-28
17:36 | 2025-04-28
17:23 | 2025-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24