وزير الداخلية عرض وكاديك العلاقات بين لبنان وفرنسا وسبل الدعم

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استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، عضو الفرنسي وجرى عرض للعلاقات والدعم الذي تقدمه للبنان لاسيما في عملها ضمن لجنة وقف اطلاق النار.وبحث الوزير مع النائب لآخر المستجدات على الساحة الداخلية، كما استقبل الوزير السابق .