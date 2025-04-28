هفوة.. وقانون الـ "حبر على ورق"

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في هذا السياق، قال مصدر مصرفي لـ" " أنّ قانون السرية المصرفية أتى في وقت لم ترفق معه أي خطة واضحة، وهذا ما يرسم علامات استفهام حول الشفافية التي تريد الحكومة أن تبرزها للمجتمع الدولي، واصفا القانون بأنّه صورة "تجميلية" لإقناع بأن قطار الإصلاحات انطلق.وأبدى المصدر استغرابه الكبير من استبعاد المصارف عن المشاورات، خاصة وأنّ المصارف ستكون جزءًا من الحل، أو بكلامات أخرى، ستقع عليها مسؤولية واضحة لناحية إعادة الودائع للبنانيين.وقال المصدر أن يجب أن يبحث بشكل جدي، خاصة لناحية نقل الصلاحبات من إلى ، التي في طبيعة الحال ستختار عضوا يمثلها أمام المحاكم، في وقت لا يوجد أي ممثل عن المصارف.