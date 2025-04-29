الرئيس عون: من مصلحة الولايات المتحدة أن يبقى لبنان بلدًا مستقرًا وآمنًا

قال رئيس الجمهورية إن " ماضٍ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية"، مشيراً إلى ان "مكافحة الفساد تبقى من أبرز الأهداف التي أعمل لتحقيقها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب".

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وخلال لقائه وفدًا من في ، أضاف: "لبنان متمسّك بعودة إلى بلادهم، ورفع الاقتصادية عن من شأنه أن يحرّك اقتصادها من جديد ويوفّر فرصًا تسهّل عودتهم".

وتابع قائلاً: "من مصلحة الأميركية أن يبقى لبنان بلدًا مستقرًا وآمنًا، وعليها أن تبادر إلى مساعدته في تحقيق هذا الهدف".