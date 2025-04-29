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لبنان

الرئيس عون: من مصلحة الولايات المتحدة أن يبقى لبنان بلدًا مستقرًا وآمنًا

Lebanon 24
29-04-2025 | 07:25
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قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إن "لبنان ماضٍ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية"، مشيراً إلى ان "مكافحة الفساد تبقى من أبرز الأهداف التي أعمل لتحقيقها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب". 
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وخلال لقائه وفدًا من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن، أضاف: "لبنان متمسّك بعودة النازحين إلى بلادهم، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا من شأنه أن يحرّك اقتصادها من جديد ويوفّر فرصًا تسهّل عودتهم". 
 
وتابع قائلاً: "من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن يبقى لبنان بلدًا مستقرًا وآمنًا، وعليها أن تبادر إلى مساعدته في تحقيق هذا الهدف". 
 
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