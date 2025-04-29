"قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه"... الرئيس عون: لن يكون سبباً لاضطرابات امنية في البلاد

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أكد رئيس الجمهورية العماد لوفد من الباحثين في معهد الشرق الاوسط للدراسات في - (MEI) برئاسة الجنرال المتقاعد فوتيل ان ماض في اجراء الاصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وان اللقاءات التي عقدها في واشنطن الوفد اللبناني الى اجتماعات وصندوق كانت جيدة ونأمل ان تكون لها نتائج ايجابية على الصعيدين المالي والاقتصادي".وشدد على ان "مكافحة الفساد هي من أبرز الأهداف التي أعمل لها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب الذي اقر قوانين تصب في مصلحة المسار الإصلاحي المنشود، إضافة الى الدور الأبرز الذي سيقوم به بعد التشكيلات القضائية التي ستصدر قريبا".واشار الرئيس عون في حوار مع اعضاء الوفد، الى ان "الوضع على الحدود - يلقى متابعة مستمرة مني، والجيش موجود على هذه الحدود لمنع التهريب على انواعه ولضبط حرية التنقل بين البلدين"، لافتا الى الاتصالات التي تمت مع المسؤولين السوريين والتي اسفرت عن اجتماعات عقدت بين الجانبين اللبناني والسوري بهدف معالجة المواضيع العالقة.وتطرق الى مسألة السوريين، فأكد ان "لبنان متمسك بإعادة هؤلاء النازحين الى بلادهم، لا سيما انه ليس قادرا على استيعابهم، خصوصا وان الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبية هؤلاء النازحين في لبنان قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في "، معتبرا ان "رفع الاقتصادية عنها يحرك من جديد الاقتصاد السوري ويوفر فرصا للنازحين للعودة الى بلادهم بدلا من ان يبقوا "نازحين اقتصاديين" في لبنان".وسئل الرئيس عون عن الوضع في الجنوب، فأكد ان " يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاسرائيلي لخمس تلال لا اهمية استراتيجية لها. وكان من المفترض ان ينسحب الاسرائيليون منها منذ 18 شباط الماضي لكنهم لم يفعلوا على الرغم من المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الأميركية وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 تشرين الثاني الماضي".وكرر الرئيس عون دعواته الى الولايات المتحدة "للضغط على كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الاسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الامن بشكل كامل بالتعاون مع "اليونيفيل" ويبسط بذلك سلطة على كامل التراب الجنوبي".واذ أكد الرئيس عون للوفد الاميركي ان "قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييدا واسعا من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة"، لفت الى ان "سحب السلاح لن يكون سببا لاضطرابات امنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين ايضا على الاستقرار والسلم ودور الدولة المركزية. والتطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية وان تطلب ذلك بعض الوقت تفاديا لاي عثرات".وأشار الرئيس عون الى "حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الامن والاستقرار في البلاد"، وقال: "من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية ان يبقى لبنان مستقرا وآمنا، وعليها ان تساعده لتحقيق ذلك".واستقبل رئيس الجمهورية رئيس لجنة المال والموازنة والنائب فراس حمدان.كما استقبل الرئيس عون رئيس الوزراء السابق الدكتور اياد علاوي في حضور كريمته مستشارة رئيس الوزراء العراقي ساره علاوي والشيخ حسن خضير شويرد الحمداني وعبد الودود النصولي. وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية - ، وفي عدد من مواضيع الساعة إضافة الى التطورات الأخيرة في لبنان وعدد من دول المنطقة.