بدعوة من الشيخ محمد بن زايد… الرئيس عون يزور أبو ظبي لمدة يومين

اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما يلي :



"بدعوة من صاحب السمو رئيس ، يقوم رئيس بزيارة رسمية إلى ابو ظبي تستمر يومين يجري خلالها محادثات مع صاحب السمو وعدد من المسؤولين فيها".

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