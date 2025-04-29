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لبنان

بدعوة من الشيخ محمد بن زايد… الرئيس عون يزور أبو ظبي لمدة يومين

Lebanon 24
29-04-2025 | 08:13
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 اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما يلي :

"بدعوة من صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يقوم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون بزيارة رسمية إلى ابو ظبي تستمر يومين يجري خلالها محادثات مع صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين فيها".
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