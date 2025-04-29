رجي زار دار طائفة الموحدين الدروز: لضرورة المحافظة على وحدتنا الوطنية

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التقى والمغتربين يوسف رجي شيخ العقل لطائفة الدكتور الطائفة في – وجرى التداول بعدد من المواضيع العامة على الساحتين والدولية، ولا سيما الجهود التي تبذلها الوزارة في المرحلة الحسّاسة التي يمر بها .وكان اللقاء مناسبة رحّب فيها شيخ العقل بالوزير رجّي، منوّها "بالجهود التي يبذلها جميع الوزراء في الحكومة، والتي يعلّق اللبنانيون عليها الآمال الكبيرة، من أجل مواكبة وتحقيق التطلّعات المتوخاة، لنهوض الوطن من كبوته"، ومشددا على "ضرورة قيام حقيقي جدّي ومسؤول، يعالج الشائكة التي لا تزال مقاربتها تشكل بعض الاختلافات، ولذا طرحنا شعار "الشراكة الروحية والوطنية"، لخلق أرضية مشتركة تؤدي للسبل الكفيلة بمعالجة تلك القضايا وسائر المواضيع الاخرى، التي هي موضع نقاشات بين اللبنانيين".قدر الوزير رجّي خلال اللقاء "دور في تعزيز الوحدة بين أبناء الوطن وخاصة في الجبل"، مشددا على "أهمية هذا الحوار، وعلى التفاهم بين جميع مكوّنات المجتمع لما فيه مصلحة لبنان، حتى نعبر معاً إلى الدولة التي نطمح اليها جميعاً، بعد أن تستعيد سيادتها على كامل أراضيها"وقال رجّي بعد الزيارة: "تشرفت اليوم بزيارة شيخ العقل لطائفة الشيخ ، وكانت الزيارة مثمرة جدا، حيث تحدثنا بالوضع في لبنان والمنطقة بشكل اجمالي، كما تحدثنا على ضرورة المحافظة على وحدتنا الوطنية وتحديدا في الجبل، وكنا متفقين على كل المواضيع التي اثرناها".