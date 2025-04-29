انتحل صفة عسكري متقاعد ونفذ عمليات سرقة.. فوقع في قبضة المعلومات

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صدر عن ـ العامة،البلاغ الآتي:"حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة بطريقة احتيالية طالت سائقي سيارات الأجرة ضمن معظم المحافظات، من قبل شخص مجهول الهوية.على أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة في إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد الفاعل وتوقيفه.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من معرفة هويته ومكان إقامته في أحد فنادق محلة الحمراء، ويدعى:-ن. و. (مواليد عام 1974، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتين عدليتين بجرم احتيال، كما أنه من أصحاب السوابق بجرائم: سرقة، سلب، نصب واحتيال، نشل، انتحال صفة، مخدرات، أسلحة وسرقة سيارات.بتاريخ 22-4-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه داخل فندق في المحلة المذكورة، وبتفتيشه ضبطت بحوزته هاتفا خلويا وثلاثة شرائح خطوط ومبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ مئات عمليات السرقة التي استهدفت سائقي سيارات الأجرة، من خلال انتحاله صفة عسكري متقاعد والطلب من ضحاياه توصيله إلى أحد المستشفيات فيقوم خلالها بسرقة أموالهم بطريقة احتيالية بذريعة شراء وحدات دم لوالدته ثم يتوارى عن الأنظار. وأن عملياته شملت العديد من المناطق، منها: ، الزلقا، ، ، ، ، ، ، ، بئر حسن، ...أجري المقتضى القانوني في حقه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة المختص".