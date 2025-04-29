جامعة البلمند نظمت "اليوم العالمي للمياه 2025"

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نظمت للمياه 2025، في حرم الجامعة في تحت عنوان "حماية الانهار الجليدية"، برعاية رئيس الجمهورية ممثلا بوزير الطاقة والمياه جو صدي، وبالتعاون مع والمياه، وحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، فاعليات سياسة وأمنية وبيئية واجتماعية.وأشار بيان للجامعة الى أن "المنتدى احتفل بمرور الذكرى الخمسين على برنامج اليونيسكو الدولي الهيدرولوجي (UNESCO-IHP)، وسلط الضوء على أهمية الحفاظ على أنهار الجليدية الدائمة. وتخلله توقيع جامعة البلمند ممثلة برئيسها الدكتور الياس وراق، عدة مذكرات تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال بحوث المياه والمبادرات البيئية مع كل من المجلس العربي للمياه الذي يمثله زيد، سفارة المياه التي تمثلها جانيت بريتو، والمعهد المتوسطي للمياه (IME) ، الذي يمثله ميسونيي".ولفت الى أن "هذه الشراكات تجسد رؤية الجامعة وسعيها المستمر لمواجهة تحديات المياه المتزايدة في لبنان، مدركة الأهمية الحيوية لأمن المياه في التنمية الوطنية، ما يدفعها لتقديم المبادرات من خلال البحث العلمي والتعليم والتعاون الإقليمي. كما تهدف الجامعة إلى إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للمياه، في ظل التهديدات المتزايدة التي يواجهها لبنان جراء تغير المناخ، بما في ذلك تراجع الأنهار الجليدية ومصادر المياه العذبة".وذكر البيان أن "المنتدى طرح سلسلة من الندوات مع خبراء تناولوا قضايا المياه الحيوية. فالندوة الأولى احتفلت بالذكرى الخمسين لبرنامج اليونيسكو الدولي الهيدرولوجي (IHP)، وركزت على استراتيجية المياه في لبنان وأبرزت مساعي عبر شبكة إيكوميد (ECOMED) . واستعرضت أيضا استراتيجية المياه لليونسكو (2022–2029) وأهمية الابتكار العلمي والحوكمة في مواجهة التحديات المحلية المتعلقة بالمياه. أما الندوة الثانية فتناولت ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي (WEFE)، وقدمت حلولا متكاملة للمرونة المناخية وإدارة الموارد، كما وشجعت على الشراكات بين القطاعات المختلفة والتعليم والاب تكار التكنولوجي".أما ممثل رئيس الجمهورية، فشدد على "أهمية هذا المؤتمر في ظل التحديات التي تواجه المائية"، قائلا: "التطور الذي شهدته البشرية خصوصا في القرن الأخير قابله تحديات غير مسبوقة على صعيدي المناخ والبيئة. فالتغير المناخي إنعكس تزايدا في الجفاف والتصحر".أضاف: "اننا كوزارة الطاقة والمياه على كامل الاستعداد للتعاون على هذا الصعيد ودراسة كيفية الاستفادة من المقررات التي ستصدر اليوم".أعلن وراق "اختيار جامعة البلمند كمضيف مشارك لأكاديمية ECOMED التابعة لليونسكو، وذلك استنادا إلى قرار صادر عن برنامج الدولي الهيدرولوجي UNESCO-IHP ".وقال: "اجتماعنا اليوم يجسد الأمل والالتزام ببناء مستقبل يقوم على التعاون، والابتكار، والاحترام المتبادل. فالتعاون المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات ورسم ملامح مستقبل أكثر أمانا وقوة".بدوره، من جهته، عبر كاديك عن سروره ب"رؤية لبنان ينهض بحلة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل"، قائلا: "يسعدني أن أعود إلى لبنان لأتحدث عن قضايا المياه، وأؤكد التزامي الكامل بدعم المشاريع الهادفة إلى معالجة الموارد المائية وحمايتها".أضاف: "يجب أن تكون المياه عاملا للتقارب بين الشعوب، وجسرا نحو السلام والتعاون، وهذا ما تجسده مشاريعنا البيئية المتنوعة التي أطلقت لتحقيق هذه الغايات".