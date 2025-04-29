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لبنان

الجيش: توقيف 24 شخصًا في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية

Lebanon 24
29-04-2025 | 10:53
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 23 شخصًا وفقًا لما يلي:

دهم منازل مطلوبين في بلدة بر الياس – زحلة وتوقيف المواطنين: (م.ع.)، (م.م.)، (و.ح.)، (ج.ج.) كونه مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.
توقيف 19 سوريًّا في بلدتَي غزة وحوش الحريمة – البقاع الغربي وبلدة حربتابعلبك وعند حاجز المحطة – الهرمل لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة مستديرة أبو عليطرابلس المواطن (م.ق.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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