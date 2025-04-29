الجيش: توقيف 24 شخصًا في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية

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صدر عن – البيان الآتي:ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 23 شخصًا وفقًا لما يلي:دهم منازل مطلوبين في بلدة بر الياس – وتوقيف المواطنين: (م.ع.)، (م.م.)، (و.ح.)، (ج.ج.) كونه مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.توقيف 19 سوريًّا في بلدتَي غزة وحوش الحريمة – وبلدة – وعند حاجز المحطة – لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى الأراضي .كما أوقفت دورية من تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة مستديرة – المواطن (م.ق.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.