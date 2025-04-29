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لبنان

في هذه البلدة... أطلق النار على شقيقه وقتله!

Lebanon 24
29-04-2025 | 11:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" مساء اليوم، أن المدعو "ع. ز." أقدم على إطلاق النار على شقيقه "ح. ز." في بلدتهما الكنيسة البقاعية، فأرداه قتيلاً على الفور.
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ولم تُعرف بعد أسباب الجريمة.
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