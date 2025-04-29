Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل بلاسخارت وسفيرة سويسرا

Lebanon 24
29-04-2025 | 11:55
A-
A+
Doc-P-1353537-638815498356591646.png
Doc-P-1353537-638815498356591646.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، النائب أشرف بيضون وسفيرة سويسرا ماريون ويشلت، يرافقها الملحق العسكري السويسري العقيد أندرياس ريكنر وسفير أنتيغوا وبربودا في الكويت محمد الزغبي.
Advertisement

ثم استقبل وفدا من مركز "جنيف لحوكمة قطاع الأمن" برئاسة السفيرة نتالي شوارد.

كما استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان  جينين هينيس-بلاسخارت وقنصل ساحل العاج رضا خليفة

وخلال هذه اللقاءات، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش استقبل سفيرة فنلندا والمبحقين العسكريين في لبنان وزوارا
lebanon 24
30/04/2025 00:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفير الإسباني
lebanon 24
30/04/2025 00:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفير المصري والمكاري
lebanon 24
30/04/2025 00:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفيرة الكندية ومسؤلة أممية
lebanon 24
30/04/2025 00:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:27 | 2025-04-29
16:24 | 2025-04-29
16:17 | 2025-04-29
16:16 | 2025-04-29
16:06 | 2025-04-29
14:50 | 2025-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24