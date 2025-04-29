قائد الجيش استقبل بلاسخارت وسفيرة سويسرا

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استقبل العماد ، في مكتبه، في اليرزة، النائب وسفيرة ، يرافقها السويسري العقيد أندرياس ريكنر وسفير أنتيغوا وبربودا في .ثم استقبل وفدا من مركز " لحوكمة قطاع الأمن" برئاسة السفيرة نتالي شوارد.كما استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وقنصل .وخلال هذه اللقاءات، تناول البحث الأوضاع العامة في والمنطقة. (الوكالة الوطنية)