وزير الداخلية استقبل وفدا من معهد "الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن"

Advertisement

استقبل والبلديات ، وفدا من معهد " للدراسات في " برئاسة الجنرال الأميركي المتقاعد ، وتم التداول في الملفات ذات الاهتمام المشترك.كما التقى مدير UNOPS ، وتم البحث في مجالات التعاون بين الجانبين.وعرض مع نقيب الصيادلة لواقع القطاع وحاجات الصيادلة. (الوكالة الوطنية)