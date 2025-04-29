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لبنان

وزير الداخلية استقبل وفدا من معهد "الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن"

Lebanon 24
29-04-2025 | 12:00
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وفدا من معهد "الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن" برئاسة الجنرال الأميركي المتقاعد جوزيف فوتيل، وتم التداول في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
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كما التقى مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS محمد عثمان أكرم، وتم البحث في مجالات التعاون بين الجانبين.

وعرض مع نقيب الصيادلة جو سلوم لواقع القطاع وحاجات الصيادلة. (الوكالة الوطنية)
 
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