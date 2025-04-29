طلب من "لبنان القوي" إلى الحكومة

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عقد تكتل " القوي" إجتماعه الدوري برئاسة فناقش التطورات، وطالب في بيان صدر عقب الاجتماع بأن تُطلع اللبنانيين على الحقائق المتصلة بالسوريين للبنان فيما هي تستجيب لمطلب خارجي بإلتزام الصمت حول ملف النازحين، وفيما هي تعتمد في مقاربتها لملف النزوح على مبدأ العودة الطوعية والإعتبار الفردي لكل نازح بالبقاء في لبنان أو العودة الى بحسب توفّر الشروط اللازمة في سوريا لناحية الصحة والعمل والتعليم وغيره. وفي هذا الاطار يعدّ التكتل مجموعة من الأسئلة سوف يرفعها الى الحكومة.وأكّد التكتل أن الإنتخابات البلدية هي إستحقاق يعني الناس في مدنهم وقراهم. أضاف:" وفي إنتظار أن يتم الإفراج عن الإدارية الموسعة لتحقيق الإنماء المتوازن يؤكد التكتل بأنه تقدّم ببعض الإصلاحات البلدية الأساسية المتعلقة باللوائح المقفلة في كل لبنان ولكنها لم تمرّ، ويقف الى جانب الأهالي في خياراتهم المتصلة بإدارة شؤون حياتهم من خلال البلديات بعيداً عن أي إدعاءات وإنتصارات سياسية باطلة في الأساس".وختم البيان:" درس التكتل بعض القوانين الموجودة في مجلس النواب وأخذ الموقف المناسب منها وخاصة الذي ورد بشكل غير مكتمل من الحكومة ولا يزال بعيداً جداً عن مقاربة شاملة لموضوع المصارف والودائع وكيفية إعادتها الى أصحابها".