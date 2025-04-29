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مقدمات نشرات الاخبار المسائيةمقدمة نشرة "أن بي أن"يتابع استحقاقاته الداخلية وفي مقدمها الإنتخابات البلدية والإختيارية التي سيقلع قطارها من محطتها الأولى في محافظة الجبل الأحد المقبل.ووسط تكثيف الإستعدادات للجولات الإنتخابية أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من سرايا بعبدا اليوم أن كل التحضيرات جاهزة قائلا إن التحديات الأمنية لن تثنينا عن إنجاز الإستحقاق.من جانبها تبدو حركة أمل في جاهزية كاملة لمواكبة الإنتخابات البلدية والإختيارية وتتواصل لجانها المختصة مع العائلات والأهالي سعيا إلى الإئتلاف والتزكية في هذا الإستحقاق التنموي على ما يؤكد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني.والإنشغال اللبناني بالإستحقاق البلدي لا يغيب الخطر الدائم الذي يطل من الباب ضاغطا على أمن لبنان وجهود وضعه على سكة التعافي.أما آخر النماذج فكان الغارة على الضاحية الجنوبية والتي لم تتوقف أصداؤها منذ الأحد الماضي.وإذا كان الموقف الرسمي الذي أعقب الغارة قد رفع سقفه لناحية تحميل الراعيين الأميركي والفرنسي مسؤولية الضغط على لوقف اعتداءاتها فإن الوعود -إذا ما وجدت- بحاجة لترجمة جدية.وبهذه اللغة سيخاطب المسؤولون اللبنانيون الكبار رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز عندما يجول عليهم غدا.وفي انعكاس لهذه اللغة كرر رئيس الجمهورية جوزاف عون اليوم دعواته إلى للضغوط على العدو الإسرائيلي مؤكدا أن من مصلحتها أن يبقى لبنان مستقرا وآمنا وأن عليها أن تساعده لتحقيق ذلك.لناحية الحدود الشرقية برز تطور ميداني على شكل اشتباكات مسلحة في جرمانا بريف دمشق بين أبناء المدينة ذات الأغلبية الدرزية وفصائل مسلحة متشددة على خلفية تسجيل صوتي مسيء للرسول الأعظم.الإشتباكات في المدينة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وقد امتدت إلى (قطنا) و (أشرفية صحنايا) في ضواحي دمشق.وفي فلسطين المحتلة مجازر جديدة ارتكبها جيش الإحتلال في قطاع غزة بينما انعقد الكابينيت الإسرائيلي للمرة الثالثة خلال نحو أسبوع لاتخاذ قرارات بشأن توسيع العدوان على القطاع.وقد برزت تصريحات منقولة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر تتضمن كلاما عن تمديد الحرب نحو عام إضافي.هذه التهديدات رافقها نفي إسرائيلي لمعلومات كانت تحدثت عن تحقيق مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تقدما كبيرا.على الجبهة اليمنية طرأ تطور بارز خلال الساعات القليلة الماضية تمثل بسقوط طائرة F-18 من على متن حاملة الطائرات الأميركية (هاري ترومان) عندما قامت الحاملة بانعطاف صعب لتجنب نيران الحوثيين على ما أكدت البحرية الأميركية.وبحسب مسؤول أميركي فإن الولايات المتحدة خسرت في اليمن منذ آذار الماضي سبع مسيرات (MQ) سعر الواحدة منها ثلاثون مليون دولار.مقدمة الـ "أم تي في"ماذا سيقول رئيس لجنة وقف النار في لبنان جاسبر جيفرز للمسؤولين اللبنانيين في زيارته المرتقبة غدا؟ هل سيثمن ما تحقق في الجنوب ولبنان على الصعيدين الأمني والعسكري، أم ستكون له ملاحظات وحتى تحفظات؟مصادر حكومية استبقت وصول المسؤول الاميركي، فكشفت ان الجيش داهم اكثر من 500 موقع لحزب الله جنوب وشمال الليطاني وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. وهذا يعني ان الدولة تنفذ ما التزمت به من خلال القرار 1701 وملاحقه.ولكن المشكلة لا تزال كامنة عند . فامينه العام يرفض الاعتراف بالواقع الاستراتيجي الجديد وهو جامد عند المعادلة الخشبية القديمة : شعب، جيش، مقاومة. علما ان الوقائع العسكرية في العامين الفائتين اثبتت ان المقاومة غير قادرة لا على حماية لبنان ولا على تحقيق التوازن الاستراتيجي مع اسرائيل.والانكى أن نعيم قاسم اعتبر، في كلمته امس، أن الدولة مقصرة في اعادة اعمار ما دمرته الحرب. فوفق اي منطق يطالب قاسم الدولة بما يطالبها به؟ واين كانت الدولة، بالنسبة الى حزب الله، عندما اعلن لوحده وب "لا شورى ولا دستور" حرب الاسناد؟ وهل يريدنا قاسم ان نسلم بمعادلة : حزب الله للدمار والدولة للاعمار؟في الاثناء، يستعد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون للقيام بزيارة الى الامارات العربية المتحدة تبدأ الاربعاء وتستمر ليومين يجري خلالها محادثات مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد وعدد من كبار المسؤولين الاماراتيين.أما قضائيا، فيشهد ملف انفجار المرفأ تطورا ايجابيا يتمثل في الزيارة التي يقوم بها وفد قضائي فرنسي الى لبنان، وفيه يتركز البحث على تبادل المعلومات والمعطيات حول القضية التي اعيد تحريكها مؤخرا، بعد تبدل الاوضاع السياسية، وبعد تراجع الضغوط التي كان يمارسها حزب الله وحلفاؤه لمنع التحقيق القضائي من الوصول الى نهاياته.البداية من سعي اسرائيل الى ارساء قاعدة اشتباك جديدة : تسليم كامل للسلاح اما دبولاسيا او بالقصف المتكرر.مقدمة الـ "أو تي في"في موازاة التفاؤل السائد على خط المفاوضات الاميركية-الايرانية، استقطبت اشتباكات جرمانا الاضواء في الساعات الاخيرة، نظرا إلى ما تؤشر إليه من ارتفاع لمنسوب عدم الاستقرار في ، وسط صمت إقليمي ودولي مريب.أما لبنان القلق من تمدد الخطر السوري بشكل أوسع إلى اراضيه، في ضوء التعثر الواضح للمساعي التي بذلت اخيرا لمعالجة الاوضاع على الحدود الشمالية والشرقية، الأمرين أيضا على الجبهة الجنوبية، حيث تواصل اسرائيل احتلالها، وتستكمل اعتداءاتها بضوء أخضر دولي واضح.وفي وقت يعود رئيس لجنة المراقبة الاميركي الى ، تطرح اسئلة متزايدة حول مصير اللجنة ودورها، تماما كمصير اتفاق وقف اطلاق النار برمته، فيما يكاد دور السلطة اللبنانية يقتصر على الادانة والاستنكار.غير ان العنوان الابرز على الساحة المحلية هذه الايام ليس الا الانتخابات البلدية والاختيارية، ولاسيما محطتها الاولى الاحد المقبل في جبل لبنان، حيث العائلية تطغى على الساحة، ويتوزع مناصرو الاحزاب على كتل متنافسة، فيما تحاول جهات سياسية وزعامات محلية ركوب موجة الفائزين في هذه الجهة او تلك، لاستثمارها في السياسة والاعلام.وتحت العنوان البلدي، يبقى مصير المناصفة في بيروت هما كبيرا، في وقت اعلن وزير الداخلية من دار الفتوى اليوم ان المساعي مستمرة للتوافق.مقدمة الـ "أل بي سي"ستدخل اسرائيل المرحلة الاخيرة من الحرب,وهي ستنتهي بحلول عام من الآن,وبانتصار واضح على الجبهات السبع,هذا ما اعلنه رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة بنيامين نتيناهو.ديرمر اعتبر ان النصر الذي ادعاه هو مفتاح التغير الجيوسياسي في المنطقة,وما سيليه من توقيع لاتفاقيات سلام عدة خلال ولاية الرئيس الاميركي , الذي وللمناسبة يصل الى الشرق الاوسط أواسط آيار.هذه خطة اسرائيل وهذا مفتاحها ,فماذا عن لبنان,احد الجبهات السبع المفتوحة؟موقفه الرسمي واحد,وسيتبلغه رئيس لجنة مراقبة وقف النار, الجنرال الاميركي Jasper Jeffers من الرئاسات الثلاث غدا,ومفتاحه : الانسحاب الاسرائيلي من التلال الخمس.وأما ما سيتضمنه الموقف ففيه:الجيش اللبناني موجود في الجنوب وينفذ ما هو مطلوب منه.نطالب اولا ومن ثم باريس بالضغط على تل ابيب لوقف اعتداءاتها ,وللانسحاب من التلال السبع.فمن دون هذا الانسحاب, سيعرقل انتشار الجيش الحدود الجنوبية,وسيعرقل تطبيق القرار الـ 1701 وبسط سيادة الدولة التي لن تتراجع عن قرارها بحصرية السلاح من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين على الاستقرار,الذي هو من مصلحة الولايات المتحدة حسب ما قال الرئيس جوزاف عون اليوم.الرسائل الميدانية الاسرائيلية ,والمواقف الرسمية اللبنانية منها,تتزامن مع قرب انطلاق الانتخابات البلدية الاحد ,من جبل لبنان,وفيها قضاء المتن ,حيث المعارك سياسية عائلية في ساحله.مقدمة "الجديد"نجا حادث السير من بنيامين نتنياهو في القدس، وتابع موكب رئيس وزراء اسرائيل سيره الناري داهسا الآمال التي ظهرت أخيرا في مفاوضات غزة، ومهددا أمن لبنان بالغارات المفتوحة.وأبقى نتنياهو على الجبهة عرضة لكل الاحتمالات من الجنوب الى الضاحية حاصلا فيها على تأشيرة اميركية تضمن له العبور بلا مساءلة وتغيب لجنة الإشراف التي يرأسها أميركي ثم تعود في زيارة يودع فيها جاسبر جيفرز الميدان اللبناني على أن يخلفه ضابط اميركي جديد وصف بأنه أكثر تشددا.وقبيل جولة جيفرز على المسؤولين غدا أبلغ رئيس الجمهورية وفدا من الباحثين الاميركيين بأن من مصلحة الولايات المتحدة ان يبقى لبنان مستقرا وآمنا، وعليها أن تساعده لتحقيق ذلك.وأشار الرئيس جوزاف عون الى حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الامن والاستقرار في البلاد، وقال إن الجيش يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي لخمس تلال لا اهمية استراتيجية لها.ويغادر رئيس الجمهورية غدا الى أبو ظبي لتلبية دعوة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارة ليومين يجري خلالها محادثات مع نظيره الإماراتي وعدد من المسؤولين وبتقييم قطري للأداء الرسمي اللبناني فإن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح تبعا لما أورده وزير الدولة في القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وقال إن على اسرائيل أن تتوقف عن قصف الجنوب لتمكين الحكومة اللبنانية من القيام بدورها.نجح لبنان في الفحص العربي، وسقط في امتحان ، ولفتت مواقف للنائب غسان حاصباني منحت التبريرات لاسرائيل في العدوان على لبنان وقال حاصباني للجديد إن اسرائيل لم تضرب السياحة في لبنان إنما أهدافا لحزب الله، واعتبر ان وجود السلاح يبرر الخروقات.ويعتزم لبنان إزاء التصعيد الاسرائيلي بحث الخيارات والانتشار العسكري في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع يوم الجمعة كما كشفت مصادر الجديد، على ان تطلب الحكومة تعزيز الجيش ودعمه بالسلاح.ولكن اسرائيل من جهتها تنشر الانباء عن يدها المطلقة في لبنان وهذه اليد قد تصبح مفرطة كلما تقدمت المفاوضات الايرانية الاميركية. وبحسب هيئة البث الاسرائيلية نقلا عن مصادر امنية فإن المستوى السياسي في اسرائيل قد تم ابلاغه بأن احتمال نجاح المفاوضات النووية اكبر من احتمال فشلها. (الوكالة الوطنية)