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لبنان

مجلس الوزراء الجمعة في السرايا واجتماع المجلس الاعلى للدفاع في بعبدا

Lebanon 24
29-04-2025 | 22:11
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ينعقد مجلس الوزراء بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في السرايا للبحث في جدول اعمال يتضمن بعض الامور الاصلاحية.
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كما ينعقد في القصر الجمهوري قبل طهر اليوم نفسه اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع.

وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي في رد على سؤال لـ«اللواء» ان ملف تعيين مجلس الإنماء والإعمار ما يزال في مرحلة اجراء المقابلات مع المرشحين لهذا التعيين، وبالتالي فإن الملف لم يصبح جاهزا لإدراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء.
اضافت «اللواء» ان رئيس الجمهورية راغب في إستكمال التعيينات في مجلس الوزراء. كما انه ابلغ المعنيين بأن التشكيلات القضائية ستصدر قريباً عن القضاء.
وكتبت" الديار":على صعيد التشكيلات الديبلوماسية، ألمحت مصادر مطلعة الى ان جزءا من الحملة التي يتعرض لها وزير الخارجية يوسف رجي تعود في خلفياتها الى هذه المسالة، واشارت الى ان مسودتها باتت جاهزة للعرض على المعنيين قبل احالتها الى مجلس الوزراء، حيث تمت مراعاة التوزيعات الطائفية، بتأنٍ لخصوصياتها وحساسياتها، نافية وجود محاولات من أي طرف كان لفرض سفراء في مواقع معينة، مؤكدة على مبدأين: الاول، عدم تعيين سفراء من خارج الملاك الحالي للوزارة، الثاني، تطبيق القانون، لجهة إعادة السفراء المُنتدبين في الخارج ممّن قضوا 12 عاماً أو أكثر في مراكزهم، والمستشارين الذين مضى على تكليفهم بمهامهم سبع سنوات، ويبلغ عددهم نحو 47 سفيراً من الفئة الأولى، والذين سيتولون مهام جديدة في الادارة المركزية.
من جهته ينكب وزير العدل على انجاز التشكيلات القضائية التي باتت قاب قوسين او ادنى من ان تكتمل، حيث ارتكزت على التشكيلات السابقة التي لم تصدر، في موازاة اعداده لقانون اصلاح القضاء واستعادة استقلاليته، تمهيدا لطرحه على مجلس الوزراء، وفقا لطلب المؤسسات الدولية، املا بفك هيمنة السياسيين وتدخلاتهم، التي عطلت عمله وعرقلت تشكيلاته، التي غالبا ما اتت وفقا لمصالحهم دون أي معايير واضحة.
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