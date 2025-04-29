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تمضي الاستعدادات بشكل طبيعي لانطلاق والاختيارية في جولتها الأولى الأحد المقبل في محافظة وأعلن والبلديات أحمد أن "التحديثات الامنية لن تُثنينا عن انجاز الاستحقاق الدستوري". و تفقّد الحجار محافظة واطّلع على سير الأعمال التحضيرية في المحافظة والتنسيق القائم مع ، واستمع إلى عرض للتحديات والاحتياجات. كما عاين صناديق الاقتراع التي باتت جاهزة لتسليمها في الوقت المحدّد، وشدّد على ضرورة تأمين تسليمها ومواكبة نقلها إلى مراكز الاقتراع سالمة".بعد ذلك انتقل الوزير الحجار إلى غرفة عمليات محافظة جبل ، حيث رأس اجتماعًا موسعًا لمجلس الأمن الفرعي استمع خلاله إلى عرض تفصيلي للتدابير المواكبة للمراحل التحضيرية للانتخابات البلدية والاختيارية التي دعي اليها الناخبون في نطاق المحافظة المقبل، إضافة إلى عرض للأعداد النهائية للمرشحين والبلديات التي فازت مجالسها بالتزكية. وشدّد الحجار على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية المركزية والمحلية لضمان حفظ الأمن وتأمين العملية في جو هادئ ونزيه.كما زار الحجار دار الفتوى حيث استقبله مفتي الجمهورية . الحجار بعد اللقاء إنه كانت للمفتي "لفتة خاصة لمدينة ، وحرصٌ على المناصفة في القادم لمدينة بيروت، وهذا الأمر متروك طبعاً للقوى السياسية في المدينة".يشار إلى أن رئيس الحكومة سيزور بعد ظهر اليوم ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة وستكون مسالة انتخابات بيروت في صلب اللقاء.وكتبت" الديار":مع اقتراب موعد الجولة الاولى من الانتخابات البلدية، تشهد الساحة توافقات وخلافات وانقسامات وتباينات وتزكيات، وسط خشية جدية من حصول حوادث أمنية عشية وأثناء الانتخابات، لا سيما في المناطق التي تشهد توترات امنية يومية وتفلت السلاح بين ايدي المواطنين .إلا أن القلق الأساسي يبقى في أداء الأحزاب التي تتدخل في أدق التفاصيل، ما أدى إلى شرخ في العائلات وحتى انقسام في صفوف بعض الأحزاب نفسها، كما ادى الى خلط اوراق وانقلاب موازين القوى، وسط حديث عن دخول اقليمي على خطها، في اكثر من بلدة وقرية ومدينة، تتقدم واجهتها العاصمة بيروت.وتشير اوساط بيروتية الى أن ما يجري في بلدية بيروت هو موضع اهتمام لدى المعنيين في سبيل الوصول إلى المناصفة، رغم التعقيدات التي تظهر كل يوم، وفي جديدها اعلان احمد هاشمية، الذي طالما اعتبر «الحصان البيروتي» رئيس الحكومة السابق ، عزمه تشكيل لائحة لخوض الاستحقاق، خلافا لقرار ، وفي تحد واضح لارادة ، ما طرح العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات. فهل ما يحصل تقاسم للادوار؟ ام يمكن ادراجه في باب «النكاية» نتيجة الخلاف المستفحل بينه وبين امين عام المستقبل احمد ؟ ام هي بداية تمرد وشرذمة للتيار الازرق؟