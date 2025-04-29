انتخابات بلدية من دون إشراف

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كتب في"نداء الوطن": بموازاة التحضيرات للانتخابات البلدية بدأت أصواتٌ تشكّك في نزاهة هذه الانتخابات وصُدقيّتها، من باب عدم ترافق هذا الاستحقاق مع هيئة إشراف على الانتخابات، المنصوص عنها في القانون رقم 44 لعام 2017 الخاص بالانتخابات النيابية العامة.ويستند أصحاب هذا الرأي إلى نصّ المادة 16 من قانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 المُعدّل، التي تنصّ على ما حرفيّته: "تَسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون".بالتالي، أين هي ، المنصوص عنها في المادة التاسعة من النيابية، ما دامت المادة 16 من نصّت على إعمال أحكام ، ومنها تشكيل على الانتخابات؟بالخُلاصة، صحيح أنّ الانتخابات البلدية والاختيارية المنتظرة لن تترافق مع هيئة إشراف يُعيّنها بمرسوم. لكن والنيابات العامة والضابطة العدلية والقوى الأمنية ستتابعها عن كثب. ولن تسمح بأي تجاوز أو مخالفة.أمّا لكل مَن يُلوّح أنّه سيطعن أمام بالانتخابات البلدية والاختيارية... نقول أن لا صلاحية للمجلس الدستوري بالنظر بأي طعن، إلاّ لجهة دستورية القوانين، وضمن آلية محددة ومهلة معيّنة. ولا دور له في النظر بهذا الاستحقاق لا من قريب ولا من بعيد على الإطلاق