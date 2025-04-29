"حزب الله" غير راض عن الحكومة: على المعنيين ردع إسرائيل

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كتب عقيل في" النهار": لا يخفي المسؤولون في " " ونوابه في إطلالاتهم الإعلامية العتب على الحكومة بعد الاعتداءات الأخيرة وأخطرها استهداف الضاحية الجنوبية.ولم تأت كلمة للحزب الشيخ إلا في إطار تبيان "التضييق" على الحزب المحاصر بجملة من التحديات. وفي موازاة المفاوضات الأميركية - ، لا يوفر فرصة إلا يستغلها ضد ، لأنهيعرف أن ممارسة كل هذه الضغوط على تمكنه من تحقيق أهداف جبهاته المفتوحة من غزة وصولا إلى اليمن.ويؤكد قيادي في الحزب لـ "النهار" أنه قبل طرح سؤال "ماذا يريد الحزب ؟ نسأل من جهتنا ماذا ستفعل الحكومة لناحية تحمل مسؤولياتها الديبلوماسية ودعوة الأفرقاء الدوليين المعنيين إلى تقديم أجوبة عن الخروق الإسرائيلية المتواصلة ؟"ويلاحظ أن الفرنسيين الذين لم يقطعوا اتصالاتهم بالحزب أظهروا انهم "لا يقبلون بالتجاوزات الإسرائيلية، ولم يلمسوا أن لجنة مراقبة وقف النار برئاسة تقوم بالواجبات المطلوبة منها".إضافة إلى ذلك، لا يلمس الحزب الاهتمام المطلوب" من جانب لناحية دعوته سفراء في وفي مقدمهم السفيرة الأميركية للقيام بالواجبات المطلوبة حيال القرار 1701 وحراسته"، مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية. ويرى أن "الدولة تظهر كانها في مرحلة اختبار مفتوحة، في حين أن المطلوب منها استعمال كل قدراتها لمنع الخروق وحماية المواطنين، والحال أن الشيخ يطلق كل هذه التحذيرات ليتحمل كل مسؤول في مسؤولياته".ومن الملاحظات الديبلوماسية التي يتم التوقف عندها، ربط ما يحدث في لبنان بمسار المفاوضات المفتوحة بين وطهران وإذا توصل المفاوضان الأميركي والإيراني إلى اتفاق فسيساعد الرئيس في تطبيق مقاربته حيال "الإستراتيجية الأمنية" التي يعمل على تحقيقها، وتثبيت مبدا احتكار الدولة كل السلاح في البلد مع الإشارة إلى أن نواب الحزب أو كوادره على مختلف رتبهم ينظرون إلى رئيس الجمهورية، على انه شخصية مسؤولة، مع معرفتهم المسبقة بحجم أثقال الأخطار الملقاة عليه.