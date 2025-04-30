عون "خط أحمر"

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كشفت مصادر سياسية مطلعة أن رسائل غير مباشرة وصلت في الأيام الماضية إلى عدد من القوى ، تؤكد أن عون يُعتبر "خطًا أحمر" بالنسبة إلى .وأوضحت المصادر أن هذه الرسائل حملت مضمونًا واضحًا بأن ، رغم تحالفها مع عدد من القوى والشخصيات اللبنانية، تنظر إلى بشكل مختلف، وتولي دعمه أولوية خاصة تتجاوز الحسابات السياسية التقليدية.وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الأميركية تعتبر أن دعم عون لا يرتبط فقط بالملفات التقليدية، بل يدخل ضمن استراتيجية أوسع ورؤية اميركية للبنان.وتؤكد الرسائل أن التعامل مع موقع رئيس الجمهورية يجب أن يتم بحذر شديد، وأن أي محاولة لإضعافه أو استهدافه قد تُواجه بعدم رضى أميركي .وبحسب المصادر، فإن هذه المؤشرات وضعت أمام لتُدرك حدود اللعبة والتمايز في الاساسية.