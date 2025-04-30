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لبنان

عون "خط أحمر"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
30-04-2025 | 01:15
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كشفت مصادر سياسية مطلعة أن رسائل غير مباشرة وصلت في الأيام الماضية إلى عدد من القوى اللبنانية، تؤكد أن الرئيس جوزيف عون يُعتبر "خطًا أحمر" بالنسبة إلى الإدارة الأميركية.
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وأوضحت المصادر أن هذه الرسائل حملت مضمونًا واضحًا بأن واشنطن، رغم تحالفها مع عدد من القوى والشخصيات اللبنانية، تنظر إلى جوزيف عون بشكل مختلف، وتولي دعمه أولوية خاصة تتجاوز الحسابات السياسية التقليدية.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الأميركية تعتبر أن دعم عون لا يرتبط فقط بالملفات التقليدية، بل يدخل ضمن استراتيجية أوسع ورؤية اميركية للبنان.
وتؤكد الرسائل أن التعامل مع موقع رئيس الجمهورية يجب أن يتم بحذر شديد، وأن أي محاولة لإضعافه أو استهدافه قد تُواجه بعدم رضى أميركي .
وبحسب المصادر، فإن هذه المؤشرات وضعت أمام القوى السياسية لتُدرك حدود اللعبة والتمايز في القضايا الاساسية.
المصدر: لبنان 24
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