الحجار بعد لقائه العبسي: الأمل كبير بوضع البلد على السكة السليمة انطلاقا من الاستحقاقات الدستورية

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استقبل بطريرك وسائر المشرق للروم ، في المقر البطريركي في الربوة، والبلديات وبحث معه شؤونا وطنية .وقال بعد اللقاء: "أردنا في هذه الصبيحة المباركة وفي هذا الطقس الجميل أن نزور غبطته لأخذ البركة والطاقة الإيجابية. وخلال تبادل الأحاديث، لاحظنا مدى تضحية غبطته وصلواته من أجل نهوض البلد بعد الأزمات التي مر بها".أضاف: "الأمل كبير عند الجميع بأن بعد انتخاب فخامة رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة سينهض البلد مجددا والأمور ستتجه نحو الافضل".تابع: "وضعت غبطته في جو التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستنطلق الأحد المقبل في ولاحقا في المناطق الأخرى، وهذا استحقاق مهم جدا لتجديد لإيصال صوت الناس عبر والاختيارية المنتخبة وهذا يعيد وضع البلد على السكة السليمة بإجراء الاستحقاقات الدستورية كلها في مواعيدها وباحترام القوانين، وان شاء الله بجهود قائد السفينة، فخامة الرئيس وبصلوات الطيبين والمحبين يعود البلد أفضل مما كان مع مزيد من الازدهار والنجاح والامان والسلام لكل اللبنانيين".بدوره اعتبر ان "انطلاقة بوزرائه تبشر بالخير وتضع على السكة الصحيحة".