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لبنان

لجنة المال تعقد اولى جلساتها لدرس مشروع قانون إصلاح وتنظيم المصارف

Lebanon 24
30-04-2025 | 04:22
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التأمت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان في اولى جلساتها لدرس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها، بحضور وزير المال ياسين جابر.
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