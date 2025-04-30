الرئيس عون غادر الى الامارات العربية المتحدة

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غادر رئيس الجمهورية ظهر اليوم يرافقه والمغتربين ، متوجها الى دولة في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من سمو .ومن المقرر ان يلتقي اليوم رئيس الدولة وكبار المسؤولين الاماراتيين.