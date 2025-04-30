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لبنان

الرئيس عون غادر الى الامارات العربية المتحدة

Lebanon 24
30-04-2025 | 04:56
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غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مطار رفيق الحريري الدولي ظهر اليوم يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة في زيارة رسمية  تستمر يومين، تلبية لدعوة من رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
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ومن المقرر ان يلتقي الرئيس عون اليوم رئيس الدولة وكبار المسؤولين الاماراتيين.
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