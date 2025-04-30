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لبنان

سلامة عرض ونظيره الإماراتي التنسيق مع المنظمات الدولية لترويج الكتاب اللبناني

Lebanon 24
30-04-2025 | 05:17
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التقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة نظيره الاماراتي الشيخ سالم القاسمي في جناح مركز ابوظبي للغة العربية "أدنيك"  في معرض ابو ظبي الدولي للكتاب .
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وكانت جولة افق حول الشؤون الثقافية بشكل عام ، والعلاقات الثنائية ، إضافة  الى ما يخص دور  النشر لاسيما اللبنانية منها ، والتنسيق بين البلدين في المنظمات الدولية لايجاد مناخًا مناسباً لترويج الكتاب اللبناني.

وبعد اللقاء جال الوزيران في ارجاء المعرض الذي ضم مجموعة واسعة من الكتب والمطبوعات لدور نشر وعارضين من 96 دولة.

 
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