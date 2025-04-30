سلامة عرض ونظيره الإماراتي التنسيق مع المنظمات الدولية لترويج الكتاب اللبناني

Advertisement

التقى الدكتور نظيره الاماراتي الشيخ في جناح مركز ابوظبي للغة العربية "أدنيك" في معرض ابو ظبي الدولي للكتاب .وكانت جولة افق حول ، والعلاقات الثنائية ، إضافة الى ما يخص دور النشر لاسيما منها ، والتنسيق بين البلدين في المنظمات الدولية لايجاد مناخًا مناسباً لترويج الكتاب اللبناني.وبعد اللقاء جال الوزيران في ارجاء المعرض الذي ضم مجموعة واسعة من الكتب والمطبوعات لدور نشر وعارضين من 96 دولة.