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لبنان

محافظ البقاع ترأس اجتماعا امنيا في سرايا زحلة لضمان سير الانتخابات في 18 أيار

Lebanon 24
30-04-2025 | 05:30
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ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في محافظة البقاع، في مكتبه في سرايا زحلة، حضره النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، المدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العميد نبيل الذوقي، العميد عبد الكريم شومان عن فرع مخابرات الجيش في البقاع، العميد عبد الناصر الحلبي عن قيادة منطقة البقاع العسكرية في الجيش، رئيس دائرة أمن عام البقاع العقيد فرنسوا الأسمر، قائد سرية زحلة الإقليمية العقيد ميشال نقولا، رئيس فرع معلومات البقاع العقيد شادي رحيم،آمر مفرزة زحلة القضائية المقدم مازن الصايغ، رئیس شعبة معلومات البقاع في الأمن العام المقدم أحمد الميس، آمر مفرزة استقصاء البقاع الرائد علي الحاج دياب ورئيس قسم المحافظة وسيم شهوان.
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وخلال الاجتماع، جرت مناقشة التدابير والإجراءات المتخذة قبل االعملية الانتخابية في 18 أيار وخلالها، حيث تم التطرق الى الخطة الموضوعة لتنظيم السير لتتناسب مع اليوم الانتخابي الطويل منعا لحصول ازدحامات مرورية.

 كما جرت مناقشة مسألة تأمين حراسة أبنية مراكز الاقتراع قبل العملية الانتخابية وخلالها،  والبحث في آلية التنسيق والمتابعة بين المحافظة والقضاء المختص والأجهزة الأمنية.

ولفت ابو جوده الى انه جرى "التعميم على البلديات واتحادات البلديات بالمساعدة في تنظيم حركة السير خلال اليوم الانتخابي عبر عناصر الشرطة البلدية"، وطالب قادة الأجهزة الأمنية  ب"ضرورة تكثيف التنسيق في ما بينهم لضمان سير العملية الانتخابية بأمان وانتظام، وتأمين الأمن خارج وداخل المراكز الانتخابية ومحيطها، منعا لحصول اية محاولات للإخلال بالنظام العام، وذلك من اجل تأمين ضمان حرية الاقتراع للمواطنين وسلامة العملية الانتخابية". 

وختم مشيدا ب"الجهود المبذولة من قبل النائب العام الاستئنافي في البقاع وقادة الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص".
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