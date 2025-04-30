محافظ البقاع ترأس اجتماعا امنيا في سرايا زحلة لضمان سير الانتخابات في 18 أيار

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ترأس محافظ القاضي كمال اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في محافظة البقاع، في مكتبه في سرايا ، حضره الاستئنافي في البقاع القاضي منيف ، قائد الإقليمية في العميد عبد ، لأمن الدولة في البقاع العميد نبيل الذوقي، العميد شومان عن فرع مخابرات الجيش في البقاع، العميد الحلبي عن قيادة منطقة البقاع العسكرية في الجيش، أمن عام البقاع العقيد ، قائد سرية زحلة الإقليمية العقيد ميشال ، رئيس فرع معلومات البقاع العقيد شادي ،آمر مفرزة زحلة القضائية المقدم مازن ، رئیس شعبة معلومات البقاع في المقدم أحمد الميس، آمر مفرزة استقصاء البقاع الرائد ورئيس قسم المحافظة وسيم شهوان.وخلال الاجتماع، جرت مناقشة التدابير والإجراءات المتخذة قبل االعملية في 18 أيار وخلالها، حيث تم التطرق الى الخطة الموضوعة لتنظيم السير لتتناسب مع اليوم الانتخابي منعا لحصول ازدحامات مرورية.كما جرت مناقشة مسألة تأمين حراسة أبنية مراكز الاقتراع قبل العملية الانتخابية وخلالها، والبحث في آلية التنسيق والمتابعة بين المحافظة والقضاء المختص والأجهزة الأمنية.ولفت الى انه جرى "التعميم على البلديات واتحادات البلديات بالمساعدة في تنظيم حركة السير خلال اليوم الانتخابي عبر عناصر الشرطة البلدية"، وطالب قادة الأجهزة الأمنية ب"ضرورة تكثيف التنسيق في ما بينهم لضمان سير العملية الانتخابية بأمان وانتظام، وتأمين الأمن خارج وداخل المراكز الانتخابية ومحيطها، منعا لحصول اية محاولات للإخلال بالنظام العام، وذلك من اجل تأمين ضمان حرية الاقتراع للمواطنين وسلامة العملية الانتخابية".وختم مشيدا ب"الجهود المبذولة من قبل النائب العام الاستئنافي في البقاع وقادة بهذا الخصوص".